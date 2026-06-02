A Copa do Mundo 2026 acompanha o fenômeno da globalização do futebol, com um número recorde de jogadores nascidos em países diferentes dos que representam. A maior parte são os chamados filhos da diáspora, ou seja, elegeram defender o país de origem de seus antepassados.
Nesta edição, 289 jogadores vão representar uma seleção diferente do país em que nasceram. Em muitos casos, os atletas têm dupla cidadania, por terem nascido em um determinado local, com origens diferentes, os atletas podem representar a nação de um parente.
Entre os naturalizados mais conhecidos, destacam-se Olise, que vai jogar pela França mesmo nascendo na Inglaterra, outros nomes não são tão lembrados.
Há ainda casos de filhos de ex-jogadores, que nasceram no país onde o pai atuava. É o caso de Erling Haaland, astro da Noruega, que nasceu em Leeds na Inglaterra, onde seu pai, Alf-Inge Haaland atuava, e de Giuliano Simeone, filho de Diego Simeone, nascido na Itália.
Das 48 seleções do torneio, apenas oito não tem representantes nascidos em outros territórios. São elas: Brasil, África do Sul, Tchéquia, Suécia, Árabia Saudita, Áustria, Colômbia e Panamá. As outras 40 nações participantes tem ao menos um atleta nascido em outro território.
A Copa terá quatro atletas nascidos no Brasil defendendo outras seleções: Edmilson Junior (Brasil), Lucas Mendes (Brasil), Matheus Nunes (Brasil) e Mauricio (Paraguai).
A França, vítima constante de ataques racistas e xenófobos tem três atletas nascidos fora do país, sendo dois na Europa: Michael Olise (Inglaterra), Marcus Thuram (Itália) e Brice Samba (República Democrática do Congo).
Apenas um nascido em Curaçao
A seleção com mais jogadores nascidos em outros territórios é Curaçao, com 25 dos 26 convocados nascidos na Holanda.
Assim como várias outras participantes deste Mundial, a ilha caribenha, autônoma apesar de pertencente ao Reino dos Países Baixos, recorreu aos filhos da diáspora. Dos 26 convocados, só o meia Tahith Chong nasceu em Curaçao. Os demais nasceram na Holanda, assim como o experiente treinador Dick Advocaat.
Os jogadores, em geral, atuam na própria liga holandesa ou em times pequenos de Turquia e Inglaterra, com destaque para os zagueiros Riechedly Bazoer, ex-Ajax, e Armando Obispo, do PSV.
Leandro Bacuna, o destaque da equipe, chegou a defender as seleções de base da Holanda antes de aceitar o convite, em 2015, do então
técnico de Curaçao, a lenda holandesa Patrick Kluivert, que assim como ele tem origens na ilha.
Todos os atletas nascidos em países diferentes dos que defendem
Tunísia: Montassar Talbi (França), Dylan Bronn (França), Yan Valery (França), Ellyes Skhiri (França), Hannibal Mejbri (França), Ismael Gharbi (Espanha), Elias Achouri (França), Rani Khedira (Alemanha), Elias Saad (Alemanha), Rayan Elloumi (Dinamarca), Anis Ben Slimane (Dinamarca), Omar Rekik (Holanda), Sebastian Tounekti (Noruega), Adem Arous (França) e Moutaz Neffati (Suécia).
Haiti: Johny Placide (França), Alexandre Pierre (França), Martin Expérience (França), Jean-Kévin Duverne (França), Jean-Ricner Bellegarde (França), Dominique Simon (França), Duckens Nazon (França), Ruben Providence (França), Josué Casimir (França), Yassin Fortune (França), Wilson Isidor (França), Lenny Joseph (França), Duke Lacroix (Estados Unidos), Derrick Etienne Jr. (Estados Unidos), Josué Duverger (Portugal) e Keeto Thermoncy (Suíça).
Argélia: Luca Zidane (França), Melvin Mastil (França), Aïssa Mandi (França), Rayan Aït-Nouri (França), Jaouen Hadjam (França), Samir Chergui (França), Nabil Bentaleb (França), Farès Chaïbi (França), Houssem Aouar (França), Riyad Mahrez (França), Amine Gouiri (França), Anis Hadj Moussa (França), Farès Ghedjemis (França), Rafik Belghali (Bélgica), Ibrahim Maza (Alemanha) e Ramiz Zerrouki (Holanda).
Bósnia e Herzegovina: Dženis Burnić (Alemanha), Kerim Alajbegović (Alemanha), Sead Kolašinac (Alemanha), Ermedin Demirović (Alemanha), Amar Dedić (Áustria), Ermin Mahmić (Áustria), Osman Hadžikić (Áustria), Armin Gigović (Suécia), Benjamin Tahirović (Suécia), Dennis Hadžikadunić (Suécia), Samed Baždar (Sérvia), Jovo Lukić (Sérvia), Ivan Bašić (Croácia), Amir Hadžiahmetović (Dinamarca), Tarik Muharemović (Eslovênia), Haris Tabaković (Suíça) e Esmir Bajraktarević (Estados Unidos).
Marrocos: Issa Diop (França), Redouane Halhal (França), Neil El Aynaoui (França), Samir El Mourabet (França), Ayoub Bouaddi (França), Gessime Yassine (França), Munir Mohamedi (Espanha), Achraf Hakimi (Espanha), Chad Riad (Espanha), Ismael Saibari (Espanha), Brahim Díaz (Espanha), Ayoub Amraoui (Holanda), Zakaria El Ouahdi (Bélgica), Bilal El Khannouss (Bélgica), Chemsdine Talbi (Bélgica), Noussair Mazraoui (Holanda), Anass Salah-Eddine (Holanda), Sofyan Amrabat (Holanda) e Yassine Bounou (Canadá).
República Democrática do Congo: Lionel Mpasi (França), Arthur Masuaku (França), Gédéon Kalulu (França), Dylan Batubinsika (França), Steve Kapuadi (França), Samuel Moutoussamy (França), Gaël Kakuta (França), Cédric Bakambu (França), Yoane Wissa (França), Nathanaël Mbuku (França), Simon Banza (França), Matthieu Epolo (Bélgica), Joris Kayembe (Bélgica), Noah Sadiki (Bélgica), Ngalayel Mukau (Bélgica), Théo Bongonda (Bélgica), Aaron Wan-Bissaka (Inglaterra), Aaron Tshibola (Inglaterra), Timothy Fayulu (Suíça) e Charles Pickel (Suíça).
Curaçao: Eloy Room (Holanda), Tyrick Bodak (Holanda), Trevor Doornbusch (Holanda), Shurandy Sambo (Holanda), Jurien Gaari (Holanda), Roshon Van Eijma (Holanda), Sherel Floranus (Holanda), Armando Obispo (Holanda), Joshua Brenet (Holanda), Riechedly Bazoer (Holanda), Deveron Fonville (Holanda), Godfried Roemeratoe (Holanda), Juninho Bacuna (Holanda), Livano Comenencia (Holanda), Leandro Bacuna (Holanda), Tyrese Noslin (Holanda), Arjany Martha (Holanda), Kevin Felida (Holanda), Jürgen Locadia (Holanda), Jeremy Antonisse (Holanda), Sontje Hansen (Holanda), Kenji Gorré (Holanda), Jearl Margaritha (Holanda), Bradley Kuwas (Holanda) e Gervane Kastaneer (Holanda).
Cabo Verde: Sidny Lopes Cabral (Holanda), Jamiro Monteiro (Holanda), Deroy Duarte (Holanda), Laros Duarte (Holanda), Garry Rodrigues (Holanda), Dailon Livramento (Holanda), Logan Costa (França), Steven Moreira (França), Willy Semedo (França), Wagner Pina (Portugal), Telmo Arcanjo (Portugal), Hélio Varela (Portugal), Roberto Lopes (Irlanda) e CJ dos Santos (Estados Unidos).
Catar: Salah Zakaria (Egito), Ahmed Fathy (Egito), Ahmed Alaaeldin (Egito), Meshaal Barsham (Arábia Saudita), Assim Madibo (Sudão), Almoez Ali (Sudão), Boualem Khoukhi (Argélia), Edmilson Junior (Brasil), Lucas Mendes (Brasil), Karim Boudiaf (França), Mohammed Muntari (Gana), Pedro Miguel (Portugal), Issa Laaye (Senegal) e Yusuf Abdurisag (Somália).
Senegal: Édouard Mendy (França), Mory Diaw (França), Yehvann Diouf (França), Kalidou Koulibaly (França), Moussa Niakhaté (França), Mamadou Sarr (França), Antoine Mendy (França), Pape Gueye (França), Iliman Ndiaye (França), Ibrahim Mbaye (França), Nicolas Jackson (Gâmbia) e Ismail Jakobs (Alemanha).
Turquia: Salih Özcan (Alemanha), Hakan Çalhanoğlu (Alemanha), Kaan Ayhan (Alemanha), Kenan Yıldız (Alemanha), Can Uzun (Alemanha), Ferdi Kadıoğlu (Holanda), Orkun Kökçü (Holanda), Oğuz Aydın (Holanda), Mert Müldür (Áustria) e Deniz Gül (Suécia).
Costa do Marfim: Yahia Fofana (França), Evan Ndicka (França), Guéla Doué (França), Seko Fofana (França), Nicolas Pépé (França), Evann Guessand (França), Élye Wahi (França), Ange-Yoan Bonny (França) e Alban Lafont (Burquina Faso).
Iraque: Hussein Ali (Suécia), Amir Al-Ammari (Suécia), Kevin Yakob (Suécia), Ahmed Qasem (Suécia), Merchas Doski (Alemanha), Youssef Amyn (Alemanha), Frans Putros (Dinamarca), Zidane Iqbal (Inglaterra) e Marko Farji (Noruega).
Austrália: Harry Souttar (Escócia), Cameron Burgess (Escócia), Milos Degenek (Croácia), Paul Okon-Engstler (Bélgica), Mohamed Touré (Guiné), Alessandro Circati (Itália), Awer Mabil (Quênia) e Nestory Irankunda (Tanzânia).
Gana: Jerome Opoku (Inglaterra), Antoine Semenyo (Inglaterra), Brandon Thomas-Asante (Inglaterra), Marvin Senaya (França), Elisha Owusu (França), Jordan Ayew (França), Derrick Luckassen (Holanda) e Iñaki Williams (Espanha).
Croácia: Josip Stanišić (Alemanha), Marin Pongračić (Áustria), Mario Pašalić (Alemanha), Mateo Kovačić (Áustria), Luka Sučić (Áustria), Josip Šutalo (Bósnia e Herzegovina), Petar Sučić (Bósnia e Herzegovina) e Martin Baturina (Suíça).
Nova Zelândia: Tommy Smith (Inglaterra), Joe Bell (Inglaterra), Matthew Garbett (Inglaterra), Lachlan Bayliss (Austrália), Nando Pijnaker (Nova Zelândia), Callan Elliot (Escócia), Alex Rufer (Suíça) e Finn Surman (País de Gales).
Escócia: Angus Gunn (Inglaterra), Scott McTominay (Inglaterra), Che Adams (Inglaterra), George Hirst (Inglaterra), Tyler Fletcher (Inglaterra), Lyndon Dykes (Austrália) e Kieran Tierney (Ilha de Man).
Canadá: Owen Goodman (Inglaterra), Luc de Fougerolles (Inglaterra), Alfie Jones (Inglaterra), Alphonso Davies (Gana), Ismaël Koné (Costa do Marfim), Tani Oluwaseyi (Nigéria) e Jonathan David (Estados Unidos).
Estados Unidos: Antonee Robinson (Inglaterra), Giovanni Reyna (Inglaterra), Sebastian Berhalter (Inglaterra), Malik Tillman (Alemanha), Alejandro Zendejas (México) e Sergiño Dest (Holanda).
México: Brian Gutiérrez (Estados Unidos), Obed Vargas (Estados Unidos), Santiago Giménez (Argentina), Julián Quiñones (Colômbia) e Álvaro Fidalgo (Espanha).
Paraguai: Juan José Cáceres (Argentina), Kaku (Argentina), Andrés Cubas (Argentina), Maurício (Brasil) e Gastón Olveira (Uruguai).
França: Michael Olise (Inglaterra), Marcus Thuram (Itália) e Brice Samba (República Democrática do Congo).
Equador: Hernán Galíndez (Argentina), John Yeboah (Alemanha) e Jeremy Arévalo (Espanha).
Jordânia: Ali Alzaizeh (Alemanha), Mohammad Abu Hashish (Alemanha) e Mo Abualnadi (Estados Unidos).
Suíça: Breel Embolo (Camarões), Yvon Mvogo (Camarões) e Marvin Keller (Inglaterra).
Argentina: Giuliano Simeone (Itália) e Nico Paz (Espanha).
Irã: Dennis Eckert (Alemanha) e Saman Ghoddos (Suécia).
Uruguai: Fernando Muslera (Argentina) e Rodrigo Zalazar (Espanha).
Noruega: Thelo Aasgaard (Inglaterra) e Erling Haaland (Inglaterra).
Portugal: Matheus Nunes (Brasil) e Diogo Costa (Suíça).
Inglaterra: Marc Guéhi (Costa do Marfim).
Coreia do Sul: Jens Castrop (Alemanha).
Alemanha: Waldemar Anton (Uzbequistão).
Espanha: Aymeric Laporte (França).
Uzbequistão: Utkir Yusupov (Turcomenistão).
Bélgica: Amadou Onana (Senegal).
Japão: Zion Suzuki (Estados Unidos).
Holanda: Guus Til (Zâmbia).
Egito: Haissem Hassan (França).