Neste sábado, 25, o Atlético de Madrid anunciou a contratação de Lee-Kang-In, meio-campista sul-coreano vindo do PSG por 35 milhões de euros (valor equivalente a R$ 203 milhões, na cotação atual). O contrato dele tem duração até 30 de junho de 2031.

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O canhoto Lee Kang-In tem 25 anos e recebeu a camisa 7 dos Colchoneros, com a qual poderá atuar como meia-atacante ou pelas pontas, “destacando-se pela visão de jogo, excelente controle de bola e habilidade para passes e chutes”, diz o texto de apresentação do jogador no site do Atlético de Madrid.

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Apesar de nascido na cidade sul-coreana de Incheon, ele ingressou na academia de jovens do Valencia aos 10 anos. Em 2018, estreou pela equipe principal em partida da Copa do Rei — título que conquistou ao final daquela temporada, estando em campo em seis jogos.

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Em 2021, transferiu-se para o Mallorca, onde realizou 73 jogos até assinar com o PSG. Em Paris, foram 124 partidas, 16 gols e 16 assitências — distribuídos por duas Ligas dos Campeões, uma Supercopa da UEFA e uma Copa Intercontinental, além de três títulos da Ligue 1, duas Copas da França e duas Supercopas da França.

Pela Coreia do Sul, seleção que defende desde 2019, fez 50 jogos, o último deles pela Copa do Mundo de 2026.

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