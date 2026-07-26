Na corrida por Yan Diomandé, o Real Madrid cruzou a linha de chegada primeiro, ao desembolsar 100 milhões de euros (o equivalente a R$ 578 milhões, na cotação atual) pelo marfinense de 19 anos. Com isso, ele deixa o RB Leipizig para desembarcar no clube merengue ainda nesta semana.

Segundo Fabrizio Romano, jornalista italiano especializado em transferências, o contrato é válido até junho de 2031.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Antes do anúncio do acordo, o PSG, que também estava na disputa, emitiu comunicado oficial no qual anunciava a saída das negociações: “O PSG não abandonará seus princípios de gestão financeira rigorosa e equilíbrio do elenco”, diz o texto.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Yan Diomandé, a joia marfinense

Na Copa do Mundo de 2026, Diomandé foi titular em quatro partidas, eleito o melhor em campo na estreia contra o Equador e registrou uma assistência na vitória sobre Curaçao.

Nascido em Abidjã, ele treinou na renomada academia de futebol da Costa do Marfim, Inter Foot Sud Comoé. De lá, foi para os EUA treinar na DME Academy, instituição educacional e de treinamento multiesportivo da Flórida. Mais preparado, tentou a sorte no Chelsea, Rangers, Olympiacos e Crystal Palace, clubes pelos quais foi rejeitado.

Desacreditado, voltou a Costa do Marfim, momento em que recebeu proporta do Leganés, da segunda divisão espanhola. Tempos depois, chegou à Bundesliga, onde, na última temporada, marcou 13 gols e realizou 10 assistências em 36 jogos.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google