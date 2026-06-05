Em meio às eleições presidenciais do Real Madrid, o atual presidente Florentino Pérez agitou o mercado do futebol europeu. Na última quinta-feira, 5, ele prometeu a maior proposta da história do clube por um jogador de elite, caso seja reeleito. A oferta, estimada em pelo menos 150 milhões de euros (cerca de R$ 882 milhões a R$ 950 milhões, dependendo da cotação), visa um ‘Galáctico de verdade’, excluindo nomes da Premier League como, Doku, Haaland ou Kane.

Especulação sobre Vitinha e João Neves

Diante da declaração de Pérez, a mídia espanhola rapidamente começou a especular sobre possíveis alvos. Os nomes dos meio-campistas portugueses Vitinha e João Neves, ambos do Paris Saint-Germain (PSG), ganharam destaque. Ambos são considerados peças fundamentais no esquema do técnico Luis Enrique e estão entre os jogadores mais valorizados do elenco parisiense. No entanto, o PSG já demonstrou uma postura firme, indicando que não tem intenção de negociar seus atletas, mesmo diante de uma proposta de 150 milhões de euros.

Uma eventual negociação por Vitinha e João Neves seria complexa devido à legislação francesa, que proíbe cláusulas de rescisão unilateral em contratos de jogadores. Isso significa que o Real Madrid precisaria negociar diretamente com a diretoria do PSG e os empresários dos jogadores, sem a possibilidade de acionar uma cláusula de saída.

Eleições e Outros Nomes em Pauta

As eleições presidenciais do Real Madrid estão agendadas para este domingo, 7. Caso Florentino vença as eleições, José Mourinho será o novo treinador Merengue. O atual presidente também confirmou as contratações dos defensores Denzel Dumfries, da Inter de Milão, e Ibrahima Konaté, do Liverpool.