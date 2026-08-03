Em meio ao impasse da renovação de Vinicius Júnior e o Real Madrid, o Arsenal deu um novo passo na contratação do brasileiro. Segundo o jornal espanhol AS, Mikel Arteta, técnico dos Gunners, teria entrado em contato com o brasileiro para apresentar o projeto do clube inglês.

Diferente do que acontece no Real, em que Vini divide o protagonismo com Kylian Mbappé, o técnico espanhol teria prometido que o clube londrino construíria o time ao redor do atacante. O contrato do camisa 7 se encerra no fim da temporada europeia e, com isso, o atacante brasileiro poderia assinar um pré-contrato com outro clube em janeiro.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

O brasileiro e o Real Madrid têm divergências quanto ao lado financeiro de um novo contrato. Segundo a ESPN, caso Vini não diminua sua pedida, o clube espanhol nao teria problemas em negociar o jogador nessa janela, para não perdê-lo de graça a outro clube.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Vini voltou aos treinos no Real Madrid nesta segunda-feira, 3, após um período de descanso maior pela disputa da Copa do Mundo 2026.

Arteta responde sobre interesse em Vini

Em entrevista coletiva no final de semana, Arteta foi perguntado sobre o interesse do Arsenal no atacante do Real Madrid. Mesmo respondendo de forma indireta, o técnico espanhol prometeu que o clube inglês será “ambicioso” no mercado de transferências.

“Estamos realmente ativos, tentando melhorar e evoluir a equipe. Isso está claro. Esperamos ter movimentações nas próximas semanas, obviamente, porque queremos melhorar, assim como qualquer outro clube”, afirmou Arteta.

“Você pode simplesmente observar o mercado de transferências e nossos adversários. Pelo que estamos fazendo, não vamos ficar parados e somos muito ambiciosos em relação ao que queremos fazer”, completou o espanhol.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google