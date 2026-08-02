A Roma estuda uma proposta de empréstimo com opção de compra por Endrick, que marcou gol no último sábado, 1º, em amistoso entre Real Madrid e Fiorentina. Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, o interesse pelo atacante brasileiro existe há mais ou menos um mês.

Recentemente, o diretor esportivo da Roma, Frederic Massara, desembracou em Madrid para viabilizar o negócio. Antes do jogo de ontem, o jonal Marca havia publicado que Endrick não possui o perfil de atacante desejado por Mourinho — que estaria mais alinhado com as características do recém-chegado Carlos Espí.

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Além do centro-avante, o clube merengue ainda conta com um setor ofensivo composto por Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrygo e Brahim Díaz. A forte concorrência no setor pode ser determinante para a permanência de Endrick no clube. No entanto, até o momento, o Real Madrid não sinalizou sobre a possibilidade de concretizar uma transferência com o jogador.

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Para Roma, Endrick é visto como uma opção versátil para o ataque, podendo atuar centralizado ou por ambos os lados do campo. O modelo de empréstimo estudado pelo clube é semelhante ao fechado entre Real e Como por Nico Paz, no qual o time italiano adquiriu o argentino, ao mesmo tempo em que ex-clube conservou mecanismos para recuperar o atleta.

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