O atacante Endrick relembrou a importância de Raphael Veiga em sua carreira. Durante entrevista na série “Um Dia Com”, da CazéTV, o camisa 9 do Lyon revelou como o ex-companheiro no Palmeiras, hoje no América-MEX, foi fundamental no seu processo de amadurecimento dentro e fora de campo. Ele afirmou que Veiga o marcou sua forma de lidar com pressão, erros e críticas.

“O essencial foi o Raphael Veiga. Quando eu subi pro profissional, eu mudei de apartamento e ele morava ao lado. A gente jogava, depois eu ia pra casa dele, conversava…”, lembrou.

Segundo Endrick, uma das conversas mais marcantes foi sobre cobranças de pênalti, especialidade de Veiga, e a mentalidade necessária para lidar com possíveis erros.

“Eu toquei no ponto dos pênaltis. Ele não errava pênalti. Ele falava: ‘eu vou, confio no que vou fazer e pronto’. E eu perguntava: ‘e quando você errar?’” Ele dizia: ‘tem que seguir, não tem que parar e muito menos olhar o que falam de você’. Isso ficou na minha cabeça”, contou.

Endrick ainda destacou o impacto contínuo desses aprendizados no seu dia a dia: “sempre que eu ia lá, ele plantava uma semente na minha cabeça”.

Convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a Data Fifa de março, Endrick será testado nos amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31, respectivamente, nos Estados Unidos.

O jovem jogador de 19 anos chegou ao clube francês no fim de dezembro, com contrato de empréstimo válido até 30 de junho. Com rápida adaptação, virou titular absoluto da equipe dirigida por Paulo Fonseca, marcando seis gols em 12 partidas, além de ter colaborado com três assistências.