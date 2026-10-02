A Bélgica venceu a Turquia por 3 a 0 na tarde desta sexta-feira, 2, no Stade Maurice Dufrasne, em Liege, em partida válida pela terceira rodada da Nations League. Com dois gols de Kevin De Bruyne e um de Romelu Lukaku, a seleção belga mostrou eficiência para superar o volume ofensivo adversário. O resultado leva os donos da casa a seis pontos no Grupo A da Liga A, enquanto os turcos seguem sem pontuar na competição.

Vantagem construída cedo

O placar foi aberto logo aos 10 minutos do primeiro tempo. Kevin De Bruyne marcou o primeiro gol da partida após receber assistência de Dodi Lukebakio. Apesar da desvantagem no marcador, a Turquia buscou o ataque e terminou o jogo com um número maior de finalizações totais (22 contra 17 da Bélgica).

No entanto, a equipe comandada por Vincenzo Montella esbarrou na precisão belga e nas sete defesas registradas pelo goleiro Senne Lammens ao longo do confronto. A etapa inicial ainda teve cartões amarelos para Lukebakio e Youri Tielemans.

De Bruyne e Lukaku definem o placar

No segundo tempo, a Bélgica ampliou a vantagem aos 59 minutos. Kevin De Bruyne marcou seu segundo gol no jogo, desta vez contando com assistência de Youri Tielemans.

O técnico Van Bommel promoveu alterações na equipe, e a resposta ofensiva final veio aos 76 minutos: Romelu Lukaku, que havia entrado no lugar de Lukebakio, marcou o terceiro gol belga após passe de Charles De Ketelaere.

A Turquia, que acertou o alvo sete vezes durante a partida, não conseguiu vazar a defesa adversária, em um jogo que terminou com 12 faltas para cada lado.

Situação no grupo e próximos compromissos

Com a vitória, a Bélgica chega a seis pontos em três jogos disputados no Grupo A da Liga A, somando seu segundo triunfo no torneio. Já a Turquia amarga um início complicado, permanecendo com zero ponto após três partidas.

As duas seleções voltam a campo no dia 5 de outubro pela Nations League: a Bélgica enfrentará a França, enquanto a Turquia terá a Itália como adversária.