O treinador da Alemanha, Jürgen Klopp, disparou contra comentários racistas publicados nas redes sociais sobre o elenco da seleção. Às vésperas do jogo contra a Sérvia, nesta quinta-feira, 1º de outubro, pela Liga das Nações, o técnico afirmou que tem “pouco tempo para estupidez”.

“Não há razão nenhuma para nos preocuparmos com essas pessoas. Elas não têm o meu tempo nem estão no meu pensamento. Na vida normal, tenho pouco tempo para a estupidez. E para as redes sociais também não”, iniciou Klopp, em entrevista coletiva.

Após rebater os insultos racistas, Klopp refletiu sobre as pessoas acharem que podem dizer tudo o que pensam. Ao final, o treinador destacou a convivência do elenco da Alemanha como “extraordinária”.

“O grande problema hoje em dia é que todo mundo pode dizer o que pensa. É uma loucura quando acontecem coisas assim. O grupo não poderia ter uma convivência mais extraordinária. Todo mundo é respeitado com base nos fatos certos e não é desacreditado com base em opiniões falsas”, complementou.

Alemanha na Liga das Nações

A Alemanha ocupa a terceira colocação do grupo B da Liga das Nações, com apenas um ponto conquistado. Na primeira rodada, a equipe comandada por Klopp empatou em 1 a 1 com a Holanda. No jogo seguinte, a seleção perdeu por 1 a 0 para a Grécia.