Neste domingo, 27, a bola rolou pela 2ª rodada dos grupos A2 e A4, da Liga das Nações da Uefa. Os destaques vão para os jogos entre Alemanha 0x1 Grécia e Noruega 1×2 Portugal.

Alemanha 0x1 Grécia

A primeira partida foi histórica, já que marcou a primeira vitória de uma seleção grega sobre uma seleção alemã — e ainda por cima, fora de casa, na WWK Arena, em Augsburgo.

Apesar do amplo controle de bola dos donos da casa, a equipe de Jürgen Klopp bateu de frente com a consistente defesa visitante. Até que, aos 28 minutos do segundo tempo, o volante Dimitris Kourbelis desarmou Nmecha na entrada da área alemã, cortou e bateu rasteiro para dar a segunda vitória no torneio à boa geração grega.

No outro da chave, a Holanda bateu a Sérvia por 2 a 1 fora de casa. Com esses resultados, Grécia lidera o Grupo A2 com 6 pontos, seguida por Holanda com 4, Alemanha com 1 e Sérvia com nenhum.

Noruega 1×2 Portugal

No segundo destaque, Portugal saiu vitorioso ao visitar a Noruega no Ullevaal Stadion, em Oslo, deixando o técnico Jorge Jesus com 100% de aproveitamento à frente da seleção — enquanto Cristiano Ronaldo assistiu tudo do banco.

O placar foi aberto no primeiro tempo por João Félix. No entanto, o empate dos donos da casa veio logo no início do segundo tempo, com Patrick Berg pegando rebote de falta de Ødegaard e ajeitando de cabeça para Erling Haaland empurar para as redes.

Quando o equilíbrio parecia dar novo tom à partida, Nyland, goleiro conhecido por defender pênalti de Bruno Guimarães e peitar Neymar, tentou sair jogando com os pés e perdeu a bola para Gonçalo Ramos. De cavadinha, o ponta encobriu o goleirão.

No outro jogo da chave, a Dinamarca bateu o País de Gales em casa por 2 a 0. Com isso, Portugal lidera o Grupo A4 com 6 pontos, seguido por Noruega com 3, Dinamarca também com 3 e País de Gales, que não pontuou até o momento.