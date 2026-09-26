Neste sábado, 26, a Espanha bateu a Inglaterra por 3 a 2, em pleno estádio de Wembley, pela primeira rodada do Grupo A3 da Liga das Nações da Uefa. Em duelo de viradas, marcaram para os campeões do mundo Yamal, Baena e Oyarzabal, enquanto Gordon e Kane anotaram para os donos da casa.

A Fúria saiu na frente com Yamal. No entanto, após dominar a primeira metadade da etapa incial, viu a Inglaterra reagir com Gordon e Kane. No segundo tempo, o jogo continuou a presar pelo equilíbrio. No entanto, levou a melhor quem errou menos, já que Kane desperdiçou pênalti e Baena e Oyarzabal conseguiram estufar as redes para a Espanha.

No mesmo horário, a Tchéquia recebeu a Croácia, na Fortuna Arena, em Praga, em mais um jogo marcado pelo equilíbrio.

Após um 0 a 0 no primeiro tempo, Luka Modrić abriu o marcador. Mas, a Tchéquia respondeu em questão de minutos, igualando o placar com Adam Karabec.

No entanto, antes do apito final, um cruzamento preciso de Ivan Perišić encontrou Marco Pašalić livre para cabecear para o fundos das redes.

Próximos jogos

A segunda rodada do Grupo A3 da Liga das Nações da Uefa acontece na próxima terça-feira, 29, às 15h45 do horário de Brasília.

A Espanha recebe a Croácia, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla. Já Tchéquia permanace em Praga para duelo contra a Inglaterra, na Fortuna Arena.