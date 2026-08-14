A Inter de Milão acertou a contratação de Djed Spence, do Tottenham. De acordo com o The Athletic, o clube italiano pagará 35 milhões de euros (cerca de R$ 210 milhões) pelo lateral, incluindo bônus.

A chegada de Spence visa suprir a saída de Denzel Dumfries, que deixou os Nerazzurri rumo ao Real Madrid. Apesar de atuar preferencialmente pela lateral-esquerda, o jogador também joga na direita. Na Inter, Dimarco é o dono da lateral-esquerda, que também conta com o brasileiro Carlos Augusto como opção.

Spence foi um dos destaques da Inglaterra durante a Copa do Mundo. O lateral atuou nas oito partidas que o English Team disputou, sendo titular em quatro delas. A equipe comandada por Thomas Tuchel finalizou a competição em terceiro lugar.

Quem é Djed Spence?

Formado na base do Fulham, Spence não se profissionalizou no clube londrino, mas sim no Middlesbrough, de North Yorkshire. Sua estreia no profissional aconteceu no dia 14 de agosto de 2018, na Copa da Liga Inglesa, contra o Notts County. Ao longo de sua passagem, o lateral disputou 70 jogos e marcou dois gols.

Em agosto de 2021, o Middlesbrough acertou o empréstimo de Spence ao Nottingham Forest. Por lá, o lateral teve maior destaque, com três gols e cinco assistências em 46 partidas, e atuações importantes na campanha de acesso à Premier League.

Ao final da temporada 2021/22, Spence retornou de empréstimo ao Middlesbrough e foi vendido ao Tottenham, em julho de 2022. Até garantir sua vaga no elenco em 2024, o lateral foi emprestado a diferentes clubes: Rennes, da França, entre janeiro e junho de 2023; Leeds, da Inglaterra, entre agosto de 2023 e janeiro de 2024; e Genoa, da Itália, entre janeiro e junho de 2024.

Desde que retornou em definitivo ao Spurs, Spence disputou 79 jogos e registrou dois gols e três assistências. Além das marcas individuais, o lateral conquistou a Europa League (2024/25).

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Números da carreira de Djed Spence