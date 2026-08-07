A transferência do marfinense Yan Diomande do RB Leipzig para o Real Madrid por 125 milhões de euros (equivalente a cerca de R$ 730 milhões) tornou-se a maior negociação envolvendo um jogador africano na história do futebol.

Levantamento publicado nesta sexta-feira, 7, pelo portal Somos Fanáticos, considerando os valores corrigidos pela inflação até 2026, revela que o atacante assumiu a ponta do ranking, que é dominado por atletas da África Ocidental e evidencia a capacidade do Lille, da França, de transformar jovens talentos africanos em algumas das vendas mais lucrativas do mercado europeu.

Costa do Marfim lidera ranking das maiores transferências

A Costa do Marfim é o país com maior número de representantes entre os dez jogadores africanos mais caros da história. São três marfinenses no ranking: Yan Diomande, líder da lista, Nicolas Pépé, vice-líder, e Didier Drogba, nono colocado.

A Nigéria aparece em seguida, com Victor Osimhen, que figura duas vezes na lista em razão das transferências do Lille para o Napoli e, posteriormente, do Napoli para o Galatasaray.

O grupo dos dez primeiros ainda reúne atletas de Marrocos (Achraf Hakimi), Argélia (Riyad Mahrez), Gana (Michael Essien), Egito (Mohamed Salah) e Gabão (Pierre Aubameyang), refletindo a diversidade de nacionalidades entre as maiores negociações do continente.

Lille se consolida como celeiro de grandes negócios

Poucos clubes europeus tiveram tanto sucesso na valorização de talentos africanos quanto o Lille. Das dez maiores transferências da história envolvendo jogadores do continente, duas partiram do clube francês.

A venda de Nicolas Pépé para o Arsenal ocupa a segunda colocação do ranking, com valor corrigido de 99,6 milhões de euros, enquanto a negociação de Victor Osimhen com o Napoli aparece em terceiro lugar, equivalente atualmente a 93,3 milhões de euros. Os números reforçam a capacidade do Lille de identificar, desenvolver e negociar jogadores africanos por cifras recordes.

Valores corrigidos permitem comparação entre diferentes épocas

Para tornar comparáveis negociações realizadas em períodos distintos, os valores originais das transferências foram corrigidos pela inflação e atualizados para 2026. Com isso, contratações históricas, como as de Didier Drogba, em 2004, e Michael Essien, em 2005, podem ser comparadas em igualdade de condições com negócios recentes, como os de Yan Diomande e Victor Osimhen.

Veja os dez jogadores africanos mais caros da história

* valores corrigidos para 2026

1 – Yan Diomande (Costa do Marfim / RB Leipzig → Real Madrid): 125 milhões de euros

2 – Nicolas Pépé (Costa do Marfim / Lille → Arsenal): 99,6 milhões de euros

3 – Victor Osimhen (Nigéria / Lille → Napoli): 93,3 milhões de euros

4 – Achraf Hakimi (Marrocos / Inter de Milão → PSG): 85,6 milhões de euros

5 – Riyad Mahrez (Argélia / Leicester City → Manchester City): 84,4 milhões de euros

6 – Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão / Borussia Dortmund → Arsenal): 78,2 milhões de euros

7 – Victor Osimhen (Nigéria / Napoli → Galatasaray): 77,7 milhões de euros

8 – Michael Essien (Gana / Lyon → Chelsea): 56,6 milhões de euros

9 – Didier Drogba (Costa do Marfim / Olympique de Marselha → Chelsea): 54,8 milhões de euros

10 – Mohamed Salah (Egito / Roma → Liverpool): 53 milhões de euros

(Fonte: Somos Fanáticos)