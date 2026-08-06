O meio-campista Rodri, capitão da seleção espanhola no título da Copa do Mundo de 2026 e eleito o melhor jogador do torneio, está mais perto de trocar o Manchester City pelo Barcelona, informaram os principais jornais espanhóis nesta quinta-feira, 6.

Desta forma, o Real Madrid, que já havia manifestado o interesse em contar com o capitão da Fúria, levou um “chapéu” de seu maior rival. De acordo com o diário Marca, o clube merengue já desistiu da contratação de Rodri. Nesta manhã, o Real anunciou a contratação do atacante Diomande e a renovação de contrato com Vinicius Jr.

Agora, com o “sim” de Rodri, o Barcelona precisará entrar em acordo com o Manchester City, atual clube do atleta de 30 anos. Ainda de acordo com a imprensa local, a negociação deve girar em torno de 50 milhões de euros (equivalente a R$ 295 milhões), mas a parte mais complexa (a aceitação do jogador) já foi obtida.

O Barça aumentou sua investida por Rodri diante da possibilidade de o holandês De Jong precisar passar por uma cirurgia após uma lesão no joelho ocorrida durante a Copa do Mundo. O meia vem realizando um tratamento conservador que ainda não vem surtindo o efeito esperado.

Além disso, pesa a boa relação de Rodri com diversos colegas campeões mundiais, como Lamine Yamal, Dani Olmo, Cubarsí, Pedri, entre outros. O lateral Marc Cucurella, recém-contratado pelo Real Madrid, era o único atleta merengue no elenco da Espanha.

Natural de Madrid, Rodri iniciou sua carreira no Villarreal e passou pelo Atlético de Madrid antes de se consagrar pelo Manchester City a partir de 2019. O meia tem quatro títulos da Premier League, além de uma Champions, um Mundial de Clubes, entre outras taças. Rodri foi eleito Bola de Ouro em 2024, ano em que também conquistou a Eurocopa pela Espanha.