Fim da novela: o Real Madrid anunciou a renovação de contrato de Vinicius Júnior nesta quinta-feira, 6, até 30 de junho de 2032. O atacante brasileiro tinha entrado em seu último ano de contrato e a equipe espanhola corria risco de perdê-lo de graça no fim da temporada.
A negociação, antes considerada difícil, foi destravada na última quarta, após o clube subir a oferta e se aproximar dos valores pedidos pelo atacante. O Real Madrid não descartava negociar Vini na janela, para não perdê-lo de graça no futuro.
O jogador poderia assinar um pré-contrato com outro clube a partir de janeiro do ano que vem, caso as partes não chegassem a um acordo. O Arsenal era o principal interessado no brasileiro. O treinador dos Gunners, Mikel Arteta, chegou a entrar em contato com o brasileiro para apresentar o projeto do clube inglês.
No comunicado oficial divulgado pelo clube, o Real Madrid chamou Vini de “um dos jogadores mais importantes em um dos períodos de maior sucesso da nossa história”.
Com a camisa Merengue, o camisa 7 conquistou duas Champions Leagues (2022 e 2024) – marcando gols nas duas finais – e conquistou o prêmio The Best Fifa de Melhor Jogador Masculino de 2024.
Vinicius Júnior com a camisa do Real Madrid
- 374 partidas
- 128 gols
- 85 assistências
- Vencedor The Best 2024
- 2x Champions League
- 3x Mundial de Clubes
- 2x Supertaça Europeia
- 3x La Liga
- 1x Taça do Rei
- 3x Supertaça da Espanha