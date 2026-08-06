Fim da novela: o Real Madrid anunciou a renovação de contrato de Vinicius Júnior nesta quinta-feira, 6, até 30 de junho de 2032. O atacante brasileiro tinha entrado em seu último ano de contrato e a equipe espanhola corria risco de perdê-lo de graça no fim da temporada.

A negociação, antes considerada difícil, foi destravada na última quarta, após o clube subir a oferta e se aproximar dos valores pedidos pelo atacante. O Real Madrid não descartava negociar Vini na janela, para não perdê-lo de graça no futuro.

O jogador poderia assinar um pré-contrato com outro clube a partir de janeiro do ano que vem, caso as partes não chegassem a um acordo. O Arsenal era o principal interessado no brasileiro. O treinador dos Gunners, Mikel Arteta, chegou a entrar em contato com o brasileiro para apresentar o projeto do clube inglês.

No comunicado oficial divulgado pelo clube, o Real Madrid chamou Vini de “um dos jogadores mais importantes em um dos períodos de maior sucesso da nossa história”.

Com a camisa Merengue, o camisa 7 conquistou duas Champions Leagues (2022 e 2024) – marcando gols nas duas finais – e conquistou o prêmio The Best Fifa de Melhor Jogador Masculino de 2024.

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Vinicius Júnior com a camisa do Real Madrid