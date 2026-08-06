Destaque da Copa do Mundo de 2026 e promessa da Costa do Marfim, Yan Diomande foi anunciado como novo jogador do Real Madrid nesta quinta-feira, 6. O negócio com o RB Leipzig, da Alemanha, foi fechado em torno de 125 milhões de euros, o que fez do costamarfinense a contratação mais cara da história do clube mais vitorioso do planeta.

O ponta superou em valor absoluto a transferência de Eden Hazard, em 2019, quando o clube merengue pagou 125 milhões de euros para tirar o belga do Chelsea.

Diomande, considerado um dos melhores dribladores da última Bundesliga, disputou sua primeira Copa do Mundo com 19 anos e chamou a responsabilidade de classificar os Elefantes para a inédita classificação para o mata-mata.

Por Roxane: a história de Diomande

Nascido em 14 de novembro de 2006, em Abidjã, Yan Diomande morava em uma casa com 25 pessoas e foi apelidado de Roberto Carlos na infância, pela potência de seu chute. O jogador conta que ficava bravo com a alcunha, porque seu ídolo era Cristiano Ronaldo.

Em uma emocionante carta aberta ao site The Players’ Tribune, o Diomande revelou a sua principal motivação para jogar futebol: honrar a memória de sua irmã Roxane, que faleceu precocemente no ano passado, pouco depois da estreia profissional do jogador.

Com apenas 15 anos de idade, Roxane morreu de forma trágica após ingerir bebida adulterada em uma festa. O episódio segue sendo investigado pela polícia local.

O costamarfinense contou que a irmã era a sua protetora, a principal figura de criação em sua vida. “Você tinha 10 anos e já era a minha gente”, relembra o jogador.

Ao longo da adolescência, Diomande passou por testes em vários clubes europeus, como Bounermouth, Chelsea, Rangers e Crystal Palace, mas foi recusado por todos. O jogador chegou a passar um período em academias de futebol os Estados Unidos, mas não ficou no país.

O visto de Diomande expirou, e o jogador teve de retornar ao continente africano, acreditando que seu sonho tinha acabado. Nesse momento, Roxane não permitiu que o jovem desistisse e, semanas depois, tudo mudou. O atacante assinou com o Leganés, da Espanha, e conseguiu a chance que tanto buscava.

Foram necessários seis meses no futebol espanhol para Diomande chamar a atenção do projeto Red Bull. O RB Leipzig pagou 20 milhões de euros pelo jovem, até então desconhecido, e não demorou para Diomande se tornar um dos jogadores mais promissores da Alemanha.

Estreando pela Costa do Marfim em outubro do ano passado, o jogador pode vestir a camisa de seus ídolos Didier Drogba, Yaya Touré e Gervinho. Oito meses depois, o jovem de 19 anos era titular em uma partida de Copa do Mundo, contra o Equador.

Com menos de 50 partidas no profissional, por clubes, Diomande é a maior contratação da história do Real Madrid e busca orgulhar a memória de Roxane.

“Eu vou realizar tudo o que você previu para mim. Eu juro. Mesmo antes de eu ganhar minha primeira chuteira, você dizia a todos: ‘O meu irmão é o melhor do mundo’. Eu vou provar que você estava certa, ou vou morrer tentando

Toda vez que eu marcar um gol, vou fazer questão de que todos saibam o seu nome. Vou garantir que nunca se esqueçam de você.

Você sempre dizia que eu poderia ser melhor que o Cristiano. Se eu o encontrar lá em cima, vou mandar um olá por você.

Vou fazer acontecer tudo o que você previu, eu juro. Antes mesmo de eu ter uma chuteira de verdade, você já dizia para todo mundo: “Meu irmão vai ser o maior do mundo.”

Vou provar que você estava certo, ou morrer tentando.

Do seu irmão, Yan”, termina a carta de Diomande ao The Player’ Tribune