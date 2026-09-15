Mesmo com a janela de transferências encerrada no último dia 31 de agosto, o mercado da Premier League ainda segue aquecido, e o nome da vez atende pelo nome do atacante brasileiro Rayan.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista David Ornstein, do The Athletic, e do jornal espanhol AS, o Liverpool colocou o jogador do Bournemouth em seu radar como o principal candidato a substituto de Mohamed Salah, atualmente no Trabzonspor, da Turquia, que encerrou ao final da última temporada um ciclo histórico pelo clube.

A negociação poderia acontecer a partir da janela de transferências de janeiro, a “janela de inverno”, pela ativação de uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros (R$ 892 milhões) prevista no contrato de Rayan a partir de 2027.

O motivo para a busca de mais uma contratação para o ataque, após a aposta em nomes como Bradley Barcola e Victor Muñoz, que juntos custaram 165 milhões de euros, valor superior ao que seria investido em Rayan, se dá pelo fato de ambos não atuarem no mesmo espaço de campo ocupado por Salah.

“O Liverpool está à procura de um novo Salah. Depois das contratações de Víctor Muñoz e Barcola, os Reds ainda buscam um ponta-direita nato, já que ambos os reforços têm apresentado melhor desempenho na esquerda”, explicou o AS.

Rayan é canhoto e atua, tanto no Bournemouth quanto na seleção brasileira, sempre pela ponta direita – a mesma condição de Salah. Ele chegou à Inglaterra em janeiro de 2026, na segunda metade da última temporada.

Fez 15 jogos, cinco gols e duas assistências na primeira temporada. Na atual, tem um gol em cinco aparições – quatro delas como titular.