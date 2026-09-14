Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Italiano 2026/27, disputada no San Siro, a Inter de Milão foi surpreendida no início, mas atropelou a Udinese com uma vitória maiúscula por 5 a 3. O resultado mantém os atuais campeões com 100% de aproveitamento na competição.

Susto inicial e eficiência visitante

O roteiro do jogo parecia desenhar uma zebra em Milão. Logo aos 8 minutos, Unai Gómez cruzou na medida para Abankwah, livre de marcação, abrir o placar de cabeça.

A torcida visitante ainda comemorava quando, aos 15 minutos, um vacilo da defesa da Inter permitiu que Davis tocasse para Ekkelenkamp desviar e ampliar a vantagem da Udinese para 2 a 0. A equipe alvinegra mostrava uma eficiência cirúrgica em suas poucas chegadas ao ataque.

A força da reação nerazzurri

Apesar do baque, a Inter não se desesperou e começou a empurrar a Udinese para o seu campo de defesa. Aos 26 minutos, o brasileiro Carlos Augusto aproveitou uma rebatida na entrada da área e acertou um belo chute rasante de canhota para diminuir.

A pressão aumentou, exigindo grandes defesas do goleiro Okoye, mas o empate era questão de tempo. Aos 35, Barella tabelou com Thuram e bateu forte cruzado, levando o 2 a 2 para o vestiário e incendiando o San Siro.

Virada e passeio no segundo tempo

Na volta do intervalo, só deu Inter. A Udinese não conseguia passar do meio-campo, sufocada pela marcação alta dos donos da casa. A virada se concretizou aos 12 minutos da etapa final, quando Diouf rolou para Thuram finalizar no canto esquerdo.

Com o adversário entregue, a equipe de Milão transformou a vitória em goleada. Esposito, aos 22 minutos, e Bonny, aos 34, em jogada de insistência, ampliaram o placar para 5 a 2.

Consolação e próximos passos

Nos acréscimos, aos 45 minutos, a Udinese ainda encontrou tempo para descontar com Gueye, fechando o movimentado placar em 5 a 3. Com a vitória, a Inter de Milão chega aos 12 pontos e segue perfeita no Calcio.

Na próxima rodada, a equipe terá um teste de fogo no clássico contra a Roma, que também ostenta 100% de aproveitamento. Já a Udinese buscará a reabilitação em casa diante do Cagliari.