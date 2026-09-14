O lateral-esquerdo brasileiro Kaiki Bruno brilhou em sua estreia como titular do Como nesta segunda-feira, 14. O jogador revelado pelo Cruzeiro marcou o gol do triunfo por 2 a 1 sobre o Parma, em jogo válido pela Serie A do Campeonato Italiano, no estádio Giuseppe Sinigaglia.
Kaiki, de 23 anos, se destacou tanto na defesa quanto no ataque e, aos 37 minutos, aproveitou uma sobra na área marcar o segundo gol do Como. O atleta mineiro ainda recebeu o troféu de melhor em campo. O zagueiro Jacobo Ramón abriu o placar na etapa inicial, enquanto David Romero descontou para o Parma.
O triunfo levou a equipe dirigida pelo espanhol Cesc Fàbregas a 10 pontos, invicto em quatro rodadas, na segunda colocação, atrás da Roma, com 12 (mesma pontuação que pode ser alcançada pela Inter de Milão no fechamento da rodada).
O gol aos 38 minutos do segundo tempo coroou o desempenho de Kaiki. O brasileiro pegou a sobra em um bate-rebate e ampliou a vantagem do Como no estádio Giuseppe Sinigaglia. O próximo jogo do Como acontece no próximo domingo, 20, contra o Frosinone, fora de casa.
Números de Kaiki Bruno diante do Parma
1 gol
68 ações com a bola
1/3 chutes ao gol
2 passes decisivos
3/6 cruzamentos certos
27/33 passes certos
5/5 dribles certos
1 falta sofrida
9 contribuições defensivas
2/3 desarmes ganhos
5 cortes
5 recuperações de bola
9/9 duelos ganhos
(Crédito: Sofascore)
Quem é Kaiki Bruno, destaque brasileiro do Como
Nascido em Betim (MG) e revelado pelo Cruzeiro em 2021, Kaiki Bruno se destacou pela equipe celeste. Em 129 jogos oficiais, contribuiu com dois gols, dez assistências e dois títulos: a Série B do Campeonato Brasileiro de 2022 e o Campeonato Mineiro de 2026.
Kaiki Bruno foi vendido pela Raposa ao Como por 14 milhões de euros fixos (cerca de R$ 82,3 milhões). No clube italiano, que disputa a Champions Lesgue pela primeira vez, disputa a titularidade com o espanhol Álex Valle.