A Roma iniciou a temporada 2026/27 do Campeonato Italiano deixando um recado claro aos seus rivais. Na tarde desta segunda-feira, a equipe comandada por Gian Piero Gasperini não tomou conhecimento da Fiorentina e aplicou uma sonora goleada por 4 a 0 no Estádio Olímpico. O grande nome da partida foi o atacante holandês Donyell Malen, autor de um hat-trick, que contou com uma atuação de gala de Paulo Dybala no papel de garçom para destruir o sistema defensivo visitante.
Pressão inicial e a abertura do placar
Empurrada por um grande público na capital italiana, a Roma começou o jogo asfixiando a saída de bola adversária. O estreante Rodrigo Mora quase abriu o placar cedo, mas parou em uma defesa espetacular de De Gea. A insistência dos donos da casa, no entanto, foi recompensada aos 27 minutos. Dybala acelerou pela direita, cortou para o meio e serviu Malen, que se livrou da marcação do brasileiro Dodô e bateu no cantinho para inaugurar o marcador e ditar o ritmo do confronto.
Eficiência letal e o show de Malen
Na volta do intervalo, a Fiorentina de Fabio Grosso até tentou ensaiar uma reação e ter mais posse no campo de ataque, mas foi rapidamente punida pela precisão romana. Aos sete minutos da etapa final, Hermoso encontrou Dybala, que mais uma vez acionou Malen na esquerda. O camisa 14 ganhou do zagueiro Dragusin na velocidade e fuzilou no alto para ampliar. O golpe de misericórdia veio pouco depois, aos 15 minutos: após indecisão da zaga da Viola na entrada da área, Dybala invadiu pelo lado direito e rolou para Malen anotar o seu terceiro gol no jogo, transformando a vitória em goleada.
Erro fatal e liderança garantida
Com o placar elástico, Gasperini aproveitou para rodar o elenco, promovendo estreias como a de Santiago Castro. A Fiorentina ainda tentou o gol de honra com Moise Kean, mas parou em boas intervenções do goleiro Svilar. Nos minutos finais, a desorganização visitante cobrou seu preço definitivo. Aos 41 minutos, Mandragora tentou cortar um lançamento longo, falhou feio e entregou a bola nos pés do jovem Pisilli, que apenas deslocou De Gea para fechar a conta em 4 a 0. Com o resultado, a Roma assume a liderança provisória do Calcio e ganha moral antes de visitar o Lecce na próxima rodada, enquanto a Fiorentina buscará a recuperação em casa contra o Frosinone.