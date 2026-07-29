O Brescia, clube do norte da Itália que já contou com grandes craques, teve falência decretada após 114 anos de história, nesta quarta-feira, 29. O Tribunal da cidade determinou a liquidação judicial da sociedade responsável pela equipe, que tinha uma dívida na casa de 20 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões).

Os Rondinelle (Andorinhas) disputaram a primeira divisão italiana 23 vezes e contaram com estrelas como: Roberto Baggio, Pep Guardiola e Andrea Pirlo. Mais recentemente o time revelou Sandro Tonali, volante do Tottenham, e teve Mário Balotelli em seu elenco.

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O Brescia enfrentou uma grave crise financeira nos últimos anos. Na última temporada, o clube perdeu pontos por irregularidades no pagamento de salários e contribuições, foi rebaixado e não conseguiu cumprir as exigências para disputar a terceira divisão.

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O empresário Massimo Cellino, proprietário, chegou a propor um plano de recuperação financeira, que foi rejeitado pela justiça italiana. Com isso, o clube perdeu a licença para atuar no futebol profissional e teve a liquidação decretada.

Outros grandes clubes que faliram

Bordeaux

Em 2024, o clube que lapidou talentos como Cantona e Zidane, foi rebaixado à Quarta Divisão local e declarou falência. Neste ano, o clube recorre contra o tribunal, que determinou que a equipe deve disputar a quinta divisão.

Racing

O terceiro maior campeão argentino decretou falência em 4 de março de 1999. Três dias depois, a torcida marcou presença no El Cilindro em manifestação popular histórica que reverteu a decisão estadual. La Academia virou SAF e superou a crise por completo somente em 2008

Napoli

O time de Maradona e Careca faliu em 2004, com 70 milhões de euros em dívidas, e caiu para a 3ª divisão italiana. O famoso empresário de cinema De Laurentiis comprou e refundou o time, que recomeçou sua trajetória do zero até o ápice da conquista do scudetto de 2023

Rangers

Os escoceses fecharam as portas em 2012, após o governo britânico recusar o processo de recuperação financeira. Comprado por um grupo de empresários, o time caiu para a 4ª divisão e foi refundado. Dez anos após a tragédia, foi vice-campeão da Liga Europa

Borussia Dortmund

Após erguer a Bundesliga em 2001, o Dortmund se empolgou com os gastos e quebrou. Entrar na bolsa de valores foi um dos muitos erros administrativos que resultaram em bloqueios financeiros e a hipoteca do estádio. Até o rival Bayern chegou a emprestar dinheiro para ajudar na bem-sucedida recuperação

La Coruña

Com uma dívida recorde à época, a equipe espanhola evitou a falência em 2013 ao chegar em acordo com os credores 30 minutos antes do prazo. Desde então, se tornou uma equipe gangorra e até caiu para a 3ª Divisão, retornando à 2ª Divisão em 2024

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