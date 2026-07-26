Juventus e Napoli vivem, no mínimo, um dos momentos mais estranhos de suas histórias, no que diz respeito aos técnicos de ambos. Isso porque, eles aparentemente foram “trocados na maternidade”.

Juventino no Napoli

No início de julho, Massimiliano Allegri desembarcou em Nápoles para comandar os Gli Azzurri na vaga deixada por Antonio Conte. No entanto, durante a tradicional apresentação da equipe para a torcida na praça de Dimaro, o treinador optou por um sorriso amarelo diante do cantico “quem não pula é juventino”.

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Allegri, que como jogador passou por Milan e Juventus, tanto não pulou, como desconversou com o microfone em mãos: “Há uns 15 anos que ouço dizer que quem não pula é torcedor da Juventus, felizmente [risos].” Em seguida, distribuiu agradecimentos.

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Em defesa do atual treinador, o anterior, Conte, também não pulou quando provocado. “Não me peçam para fazer coisas que eu não farei. Serei sempre educado e respeitoso. Não apenas com a Juve, mas com todos os times. Vocês são torcedores e é justo que apoiem o seu time”, defendeu à época, conforme reportado pelo site Goal.

Napolitano na Juventus

Já no final de 2025, Luciano Spalletti chegou em Turim já em meio a grande alarde sobre a tatuagem que carrega no braço: o escudo do Napoli com um scudetto, homenagem feita em maio de 2023 para eternizar o histórico título do Campeonato Italiano conquistado com o clube napolitano.

À época, ele tratou a situação com muito bom-humor. Durante coletivava de imprensa, disse que, durante os exames médicos na admissão ao clube, pediu para tirarem sangue do outro braço para não mexer no lado do escudo. Além disse, que todas as cidades por onde passou deixaram algo de importante na carreira dele. Sobre uma possível traição, disparou: “Extrapolando o que eu disse sobre o Napoli e o fim daquela relação, sobre o fato de que eu não vestiria o uniforme de nenhum outro time, isso era relevante para aquela temporada. E foi mesmo, porque tive muitas oportunidades depois.”

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