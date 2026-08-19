Sem conquistar o Campeonato Italiano desde a temporada 2000/01, quando ainda contava com Francesco Totti e Gabriel Batistuta em seu elenco, a Roma investiu forte no mercado para voltar a ostentar o scudetto. A equipe anunciou promessas de Portugal, Argentina e Grécia que qualificam o elenco comandado por Gian Piero Gasperini para a próxima temporada.

Desde o fim da sequência de nove títulos da Juventus, entre 2012 e 2020, o Campeonato Italiano vive uma alternância de campeões. Inter de Milão (3x), Napoli (2x) e Milan se alternaram levantando. Essa pode ser a grande chance da Roma.

Entre as novas contratações, a aquisição em definitivo de Donyell Malen, por 25 milhões de euros (R$ 150 milhões) vindo do Aston Villa, é uma das melhores notícias no clube. O atacante holandês chegou no meio da temporada e deixou sua marca logo de cara na equipe, marcando 15 gols em 20 jogos.

Rodrigo Mora

Formado nas categorias de base do Porto, Gliberto Mora, de 19 anos, é a principal promessa portuguesa para os próximos anos. Com técnica acima da média e grande visão de jogo, o meia custou 25 milhões de euros (mas pode chegar a 52 milhões de euros) para desembarcar na capital italiana.

José Mourinho, ex-técnico de Porto e Roma, atualmente no Real Madrid, afirmou que a torcida italiana vai ficar muito satisfeita com o desempenho do jogador no clube.

Santiago Castro

Dono de sete gols na última Série A, aos 21 anos, Santiago Castro é um dos atacantes mais promissores da Argentina. Formado no Vélez, a Roma pagou 36 milhões de euros (aproximadamente R$ 60 milhões) para tirá-lo do Bologna, clube que defendeu nas últimas três temporadas.

Konstantinos Koulierakis

Formado no PAOK, Konstantinos Koulierakis faz parte da boa geração grega. O zagueiro de 23, conhecido pelo bom passe e segurança defensiva, custou 16,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 100 milhões) aos cofres romantinos.

Nahuel Molina

Campeão do mundo com a Argentina em 2022, o lateral-direito chega para atuar na ala da equipe de Gasperini. A Roma pagou 13 milhões de euros (R$ 78 milhões) para tirá-lo do Atlético de Madrid.