O Como, da Itália, enviou nova proposta ao Cruzeiro para contratar Kaiki, de 22 anos. Os italianos ofereceram 10 milhões de euros fixos (cerca de R$ 62 milhões) mais bônus por performance, que pode chegar a mais R$ 12,5 milhões, pelo lateral-esquerdo. De acordo com o ge, a oferta é por 70% dos direitos econômicos do jogador revelado nas categorias de base da equipe mineira.

O Cruzeiro ainda não definiu a situação do jogador. O clube italiano, porém, quer acelerar as tratativas para fechar o negócio com Kaiki o mais rápido possível. Apesar da pressa do sexto colocado no Campeonato Italiano pela contratação, o lateral ainda precisa ser convencido a aceitar a transferência.

A diretoria do time mineiro deve aceitar a proposta, mas tenta manter um percentual dos direitos econômicos do atleta. Hoje, a Raposa detém 80%, enquanto Kaiki possui apenas 20%.

Para contar com o lateral, o Como deve fechar sua contratação até a próxima segunda-feira, 2, último dia da janela de transferências italiana. A Raposa está com a oferta dos italianos em mãos e deve bater o martelo até esta sexta.

Antes da atual proposta, o Como já tinha feito outra investida por Kaiki. Na semana passada, os italianos enviaram uma oferta de 7 milhões de euros (cerca de R$ 43,6 milhões). O valor oferecido, porém, foi considerado abaixo do esperado e a diretoria cruzeirense recusou a proposta.

Pelo Cruzeiro, Kaiki já disputou 99 jogos, com dois gols e sete assistências. O jovem, inclusive, foi um dos pedidos de permanência de Tite para a atual temporada.