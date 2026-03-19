Lautaro Martínez já está na história do futebol italiano. Recentemente, o atacante argentino empatou com Roberto Boninsegna como terceiro maior artilheiro da história da Inter de Milão, com 171 gols. O recorde, ainda distante (283 gols), pertence a Giuseppe Meazza, ex-atacante que dá nome ao estádio de Milão, e um dos eleitos da edição dos 100 Maiores Craques de Todos os Tempos de PLACAR.

Comprado pela Inter junto ao Racing em 2018, Lautaro virou ídolo, artilheiro e capitão nerazzurro. Conquistou duas vezes a Série A (2021 e 2024), duas vezes a Copa da Itália (2022 e 2023) e três vezes a Supercopa da Itália (2021, 2022 e 2023). Ainda participou de duas finais de Liga dos Campeões, em 2023 e 2025, nas quais saiu derrotado por Manchester City e PSG, respectivamente.

A revista Guerin Sportivo deste mês destacou o feito de Lautaro e listou o top 3 de artilheiros de todos os times da Série A italiana. Francesco Totti, da Roma, é o maior artilheiro entre todos os clubes (307).

Confira lista do Guerin Sportivo:

Atalanta

Cristiano Doni: 112 Duvan Zapata: 82 Luís Muriel: 68

Bologna

Angelo Schiavio: 249 Carlo Reguzzoni: 163 Ezio Pascutti: 138

Cagliari

Luigi Riva: 201 Luigi Piras: 104 David Suazo: 102

Como