Lautaro Martínez já está na história do futebol italiano. Recentemente, o atacante argentino empatou com Roberto Boninsegna como terceiro maior artilheiro da história da Inter de Milão, com 171 gols. O recorde, ainda distante (283 gols), pertence a Giuseppe Meazza, ex-atacante que dá nome ao estádio de Milão, e um dos eleitos da edição dos 100 Maiores Craques de Todos os Tempos de PLACAR.
Comprado pela Inter junto ao Racing em 2018, Lautaro virou ídolo, artilheiro e capitão nerazzurro. Conquistou duas vezes a Série A (2021 e 2024), duas vezes a Copa da Itália (2022 e 2023) e três vezes a Supercopa da Itália (2021, 2022 e 2023). Ainda participou de duas finais de Liga dos Campeões, em 2023 e 2025, nas quais saiu derrotado por Manchester City e PSG, respectivamente.
A revista Guerin Sportivo deste mês destacou o feito de Lautaro e listou o top 3 de artilheiros de todos os times da Série A italiana. Francesco Totti, da Roma, é o maior artilheiro entre todos os clubes (307).
Confira lista do Guerin Sportivo:
Atalanta
- Cristiano Doni: 112
- Duvan Zapata: 82
- Luís Muriel: 68
Bologna
- Angelo Schiavio: 249
- Carlo Reguzzoni: 163
- Ezio Pascutti: 138
Cagliari
- Luigi Riva: 201
- Luigi Piras: 104
- David Suazo: 102
Como
- Antonio Cetti: 88
- Marco Romano: 72
- Alessandro Gabrielloni: 65