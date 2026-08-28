O atacante Gabriel Jesus pode ser mais um brasileiro a deixar o Arsenal nesta temporada. Ainda sem entrar em campo pelo clube e sem treinar com o elenco principal, o jogador de 29 anos vive um dilema quanto ao seu futuro. A situação impulsiona ainda mais os rumores de uma possível transferência antes do fechamento da janela europeia.

O Napoli aparece como o principal interessado, mas também há possibilidades de um acordo com clubes da Arábia Saudita e Turquia. Uma volta ao Brasil é considerada um cenário improvável pelo desejo do atleta de permanecer por pelo menos mais duas temporadas no futebol europeu.

“É uma questão relacionada ao número de jogadores que temos no elenco no momento e à forma como gerenciamos esse tipo de situação individualmente. Todos os jogadores têm suas situações pessoais. Sejam quais forem essas situações, acho que a questão está clara”, justificou o técnico Mikel Arteta ao ser questionado sobre a ausência do jogador em um treinamento.

Com contrato até junho de 2027, uma negociação ainda nesta janela seria uma das últimas oportunidades de os Gunners recuperarem parte do investimento feito no jogador. Ele foi comprado pelo clube inglês em julho de 2022, após cinco temporadas e meia no Manchester City, por 52 milhões de euros (cerca de R$ 289 milhões à época).

A PLACAR apurou que o que dificulta o negócio é o fato de o Arsenal exigir um valor mínimo para negociá-lo: entre 17 milhões de euros (R$ 105 milhões) e 20 milhões de euros (R$ 123 milhões). O clube recebeu consultas de Everton e Ipswich, que ainda não formalizaram ofertas.

Na última quinta-feira, 27, repercutiu uma fala do meio-campista belga Kevin De Bruyne, seu ex-companheiro de City, apontando que o camisa 9 poderia acrescentar qualidade ao Napoli comandado por Massimiliano Allegri.

Pesa para o brasileiro o desejo de voltar a atuar com regularidade. Com pouco espaço após o retorno da grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, Jesus atuou em apenas 27 partidas na última temporada, marcando seis gols e sendo titular em somente nove oportunidades.

Caso não feche com nenhum clube das cinco grandes ligas – a janela se encerra no dia 1º de setembro em La Liga (Espanha), Serie A (Itália), Ligue 1 (França) e Bundesliga (Alemanha), sendo só a Premier League em 31 de agosto -, a alternativa será abrir conversas com o mercado turco ou saudita, cujas as transferências permanecem abertas até 4 e 6 de setembro, respectivamente.

Desde 2017 no futebol inglês, o atacante brasileiro construiu números expressivos, somando 126 gols e 67 assistências em 358 partidas disputadas. Pelo Arsenal, são 31 gols e 22 assistências. Ao todo, conquistou cinco edições da Premier League, quatro Copas da Liga Inglesa, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra.

Presente nas Copas do Mundo de 2018 e de 2022, Gabriel Jesus marcou 19 gols e contribuiu com 13 assistências em 64 partidas pela seleção brasileira, além de ter conquistado a Copa América de 2019 e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016.