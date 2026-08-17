O Internacional anunciou nesta segunda-feira, 17, a contratação do atacante sueco Niclas Eliasson. O jogador de 30 anos, que chega por empréstimo do AEK, da Grécia, assinou um contrato válido até junho de 2027.

Para contratá-lo, o Inter já se comprometeu a desembolsar 300 mil euros (R$ 1,7 milhão). Eliasson ainda pode ser adquirido em definitivo por mais 2,5 milhões de euros (R$ 14,9 milhões), a serem divididos em em quatro parcelas entre 2027 e 2029.

O novo reforço é a terceira contratação colorada para o segundo semestre, se juntando ao zagueiro Maripán e ao goleiro Matheus Costa. Ele chega para ocupar a lacuna deixada pela lesão de Kayky, que passou por cirurgia no tornozelo direito e precisará de um tempo maior de recuperação.

Quem é Niclas Eliasson

Apesar de sueco da cidade de Varberg, o atacante é filho de mãe brasileira e fala português. Começou a carreira profissional pelo Falkenbergs FF, da Suécia, em 2013. Na sequência, passou por AIK e IFK Norrköping, ambos do país natal.

Em 2017, assinou com o Bristol City, da Inglaterra, onde passou a viver a maior sequência de jogos da carreira. Na temporada 2019/20, por exemplo, marcou três gols e contribuiu com 13 assistências em 40 partidas.

Três anos depois, chegou à Ligue 1, jogando pelo Nîmes. Foram duas temporadas completas, a melhor delas em 2021/22, quando fez sete gols e participou com cinco assistências para companheiros.

Estava no AEK desde 2022, onde na temporada passada teminou no banco de reservas. No entanto, jogou 29 partidas (12 delas como titular), fez 2 gols e deu seis assistências.

Pela seleção da Suécia, representou a equipe nas categorias sub-17 , sub-19 e sub-21, além de ter disputado um jogo pela principal contra a Eslovênia em 2025, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O melhor ano de sua carreira foi registrado na temporada 2023/24, quando contribuiu diretamente com 22 gols do AEK – sendo oito gols e 14 assistências.

Canhoto, pode jogar tanto como meio-campista pelo lado direito como de extremo, no ataque.

Ficha técnica

Nome completo: Per Niclas Eliasson Santana

Data de nascimento: 7 de dezembro de 1995

Naturalidade: Varberg, Suécia

Altura: 1,77m

Posição: Meia-atacante

Carreira:

2013 | Falkenbergs

2014 | AIK

2016 | IFK Norrköping

2017 | Bristol City

2020 | Nîmes

2022 | AEK

2026 | Internacional

Títulos:

2023 | Campeonato Grego – AEK

2023 | Copa da Grécia – AEK