Com o fim da Super Data Fifa e da pausa de 16 dias do Brasileirão, as atenções voltam ao futebol de clubes. No futebol brasileiro, a corrida contra o rebaixamento permanece acirrada, com times tradicionais envolvidos.
A dez rodadas do fim do campeonato, quem luta para não cair mira a marca dos 45 pontos. Chegar a essa quantidade não representa uma garantia de permanência, porém, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, quem fizer tal pontuação tem apenas 1,79% de probabilidade de rebaixamento. Com 44 pontos, o risco sobe para 7,29%. Com 43, vai a 20,47%.
Com 29 pontos, o Grêmio abre a zona de rebaixamento, com 29 pontos. Também estão no Z4: Internacional (28 pontos), Remo (23 pontos) e Chapecoense (18 pontos). Fora da zona da degola, mas vivendo risco de queda, aparecem Vasco (31 pontos), Mirassol e Corinthians (32 pontos), além do Vitória (33 pontos).
Atualmente, todas as equipes do Brasileirão, exceto Vasco e Chapecoense com uma partida a menos, têm 10 jogos até o fim da competição.
Chapecoense – 20º colocado
Com 18 pontos em 28 rodadas, parece impossível a Chapeocoense permanecer na primeira divisão. A equipe catarinense precisaria de um aproveitamento de 81,8%, ou seja, seriam necessárias oito vitórias nas dez últimas partidas.
Jogos restantes: Vitória, Athletico-PR, Botafogo, Fluminense, RB Bragantino, Mirassol, Remo, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo e Vasco (jogo atrasado).
Remo – 19º colocado
Com 23 pontos, o Remo é o vice-lanterna da competição. Para escapar do Z4, o clube paraense precisaria de um aproveitamento na casa de 73,3%, com pelo menos 7 vitórias.
Jogos restantes: Grêmio, Vasco, RB Bragantino, Cruzeiro, Botafogo, Palmeiras, Chapecoense, Athletico-PR, São Paulo e Corinthians.
Internacional – 18º colocado
O Internacional é o primeiro clube do grupo que mais tem esperanças de escapar da zona da degola. Com 28 pontos, o Colorado precisaria de 56,6% de aproveitamento, com pelo cinco vitórias para atingir os sonhados 45 pontos.
Jogos restantes: Corinthians, Grêmio, Mirassol, Botafogo, Fluminense, Coritiba, Vasco, Vitória, RB Bragantino e Cruzeiro.
Grêmio – 17º colocado
Principal rival do Inter, o Grêmio é outro gaúcho que vive o pesadelo de ser um dos quatro piores do campeonato. Para ficar na primeira divisão, o Tricolor Gaúcho precisa de 53,3% de aproveitamento, com também cinco vitórias.
Jogos restantes: Remo, Internacional, Cruzeiro, Coritiba, Athletico-PR, Flamengo, Atlético-MG, Santos, Corinthians e Mirassol.
Vasco – 16º colocado
Primeiro time fora da zona, para se manter na Série A, o Vasco precisa de 42,4% de aproveitamento. Para atingir os 45 pontos, o Cruz-Maltino precisaria de pelo menos quatro vitórias.
Jogos restantes: Botafogo, Remo, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Athletico-PR, Internacional, RB Bragantino, Atlético-MG e Vitória.
Mirassol e Corinthians – 15º e 14º colocados
Mirassol e Corinthians estão empatados na tabela com 32 pontos. O Timão fica na frente por ter um saldo melhor (-3 a -9). As duas equipes precisam de um aproveitamento de pelo menos 43,3%, com pelo quatro vitórias, para ficarem na primeira divisão.
Jogos restantes Mirassol: RB Bragantino, Bahia, Internacional, São Paulo, Corinthians, Chapecoense, Atlético-MG, Fluminense, Athletico-PR e Grêmio.
Jogos restantes Corinthians: Internacional, Palmeiras, Vitória, Vasco, Mirassol, São Paulo, Botafogo, Atlético-MG, Grêmio e Remo.
Vitória – 13º colocado
Equipe comandada por Jair Ventura, o Vitória ocupa a 13ª posição da competição, com 33 pontos. Quatro vitórias e um aproveitamento de 40,0% seriam suficientes para manter a equipe na Série A.
Jogos restantes: Chapecoense, São Paulo, Corinthians, Athletico-PR, Coritiba, Fluminense, RB Bragantino, Internacional, Santos e Vasco.
Aproveitamento atual x aproveitamento necessário para os 45 pontos
• Botafogo — atual: 41,7% | necessário: 33,3%
• Vitória — atual: 39,3% | necessário: 40,0%
• Corinthians — atual: 38,1% | necessário: 43,3%
• Mirassol — atual: 38,1% | necessário: 43,3%
• Vasco — atual: 38,3% | necessário: 42,4%
• Grêmio — atual: 34,5% | necessário: 53,3%
• Internacional — atual: 33,3% | necessário: 56,6%
• Remo — atual: 27,4% | necessário: 73,3%
• Chapecoense — atual: 22,2% | necessário: 81,8%