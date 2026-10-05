Com o fim da Super Data Fifa e da pausa de 16 dias do Brasileirão, as atenções voltam ao futebol de clubes. No futebol brasileiro, a corrida contra o rebaixamento permanece acirrada, com times tradicionais envolvidos.

A dez rodadas do fim do campeonato, quem luta para não cair mira a marca dos 45 pontos. Chegar a essa quantidade não representa uma garantia de permanência, porém, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, quem fizer tal pontuação tem apenas 1,79% de probabilidade de rebaixamento. Com 44 pontos, o risco sobe para 7,29%. Com 43, vai a 20,47%.

Com 29 pontos, o Grêmio abre a zona de rebaixamento, com 29 pontos. Também estão no Z4: Internacional (28 pontos), Remo (23 pontos) e Chapecoense (18 pontos). Fora da zona da degola, mas vivendo risco de queda, aparecem Vasco (31 pontos), Mirassol e Corinthians (32 pontos), além do Vitória (33 pontos).

Brasileiro Série A - 2026 Classificação Classificação # Times PG J V E D GP GC SG % Últimos Jogos 1 Flamengo 60 28 18 6 4 55 23 32 71 % ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 Palmeiras 57 28 16 9 3 47 21 26 68 % ✓ − − ✓ − 3 Athletico-PR 49 28 14 7 7 43 32 11 58 % ✓ − ✕ − ✓ 4 Fluminense 48 28 13 9 6 44 36 8 57 % ✓ − ✓ ✕ ✓ 5 Bahia 46 28 12 10 6 43 35 8 55 % ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ 6 Cruzeiro 45 28 13 6 9 42 40 2 54 % ✓ ✕ ✓ ✕ ✓ 7 Atlético-MG 43 28 12 7 9 37 32 5 51 % ✓ ✕ ✓ − ✓ 8 Santos 41 28 11 8 9 43 41 2 49 % ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9 Coritiba 38 28 10 8 10 37 43 -6 45 % ✓ ✓ ✕ − ✕ 10 São Paulo 36 28 10 6 12 33 32 1 43 % ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ 11 RB Bragantino 36 28 10 6 12 33 32 1 43 % ✕ ✕ − ✕ ✕ 12 Botafogo 35 28 9 8 11 41 45 -4 42 % ✕ − − ✓ ✕ 13 Vitória 33 28 9 6 13 28 42 -14 39 % ✕ ✕ ✓ − ✕ 14 Corinthians 32 28 8 8 12 29 32 -3 38 % ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 15 Mirassol 32 28 8 8 12 33 42 -9 38 % − ✕ ✓ − ✓ 16 Vasco 31 27 8 7 12 34 41 -7 38 % ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ 17 Grêmio 29 28 7 8 13 30 38 -8 35 % ✓ ✕ ✕ ✕ − 18 Internacional 28 28 6 10 12 30 36 -6 33 % − ✕ ✕ ✓ ✕ 19 Remo 23 28 5 8 15 32 47 -15 27 % ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 20 Chapecoense 18 27 3 9 15 29 53 -24 22 % ✓ ✕ ✓ ✕ − Simular os jogos que faltam →

Atualmente, todas as equipes do Brasileirão, exceto Vasco e Chapecoense com uma partida a menos, têm 10 jogos até o fim da competição.

Chapecoense – 20º colocado

Com 18 pontos em 28 rodadas, parece impossível a Chapeocoense permanecer na primeira divisão. A equipe catarinense precisaria de um aproveitamento de 81,8%, ou seja, seriam necessárias oito vitórias nas dez últimas partidas.

Jogos restantes: Vitória, Athletico-PR, Botafogo, Fluminense, RB Bragantino, Mirassol, Remo, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo e Vasco (jogo atrasado).

Remo – 19º colocado

Com 23 pontos, o Remo é o vice-lanterna da competição. Para escapar do Z4, o clube paraense precisaria de um aproveitamento na casa de 73,3%, com pelo menos 7 vitórias.

Jogos restantes: Grêmio, Vasco, RB Bragantino, Cruzeiro, Botafogo, Palmeiras, Chapecoense, Athletico-PR, São Paulo e Corinthians.

Internacional – 18º colocado

O Internacional é o primeiro clube do grupo que mais tem esperanças de escapar da zona da degola. Com 28 pontos, o Colorado precisaria de 56,6% de aproveitamento, com pelo cinco vitórias para atingir os sonhados 45 pontos.

Jogos restantes: Corinthians, Grêmio, Mirassol, Botafogo, Fluminense, Coritiba, Vasco, Vitória, RB Bragantino e Cruzeiro.

Grêmio – 17º colocado

Principal rival do Inter, o Grêmio é outro gaúcho que vive o pesadelo de ser um dos quatro piores do campeonato. Para ficar na primeira divisão, o Tricolor Gaúcho precisa de 53,3% de aproveitamento, com também cinco vitórias.

Publicidade Continua após a publicidade

Jogos restantes: Remo, Internacional, Cruzeiro, Coritiba, Athletico-PR, Flamengo, Atlético-MG, Santos, Corinthians e Mirassol.

Vasco – 16º colocado

Primeiro time fora da zona, para se manter na Série A, o Vasco precisa de 42,4% de aproveitamento. Para atingir os 45 pontos, o Cruz-Maltino precisaria de pelo menos quatro vitórias.

Jogos restantes: Botafogo, Remo, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Athletico-PR, Internacional, RB Bragantino, Atlético-MG e Vitória.

Mirassol e Corinthians – 15º e 14º colocados

Mirassol e Corinthians estão empatados na tabela com 32 pontos. O Timão fica na frente por ter um saldo melhor (-3 a -9). As duas equipes precisam de um aproveitamento de pelo menos 43,3%, com pelo quatro vitórias, para ficarem na primeira divisão.

Jogos restantes Mirassol: RB Bragantino, Bahia, Internacional, São Paulo, Corinthians, Chapecoense, Atlético-MG, Fluminense, Athletico-PR e Grêmio.

Jogos restantes Corinthians: Internacional, Palmeiras, Vitória, Vasco, Mirassol, São Paulo, Botafogo, Atlético-MG, Grêmio e Remo.

Vitória – 13º colocado

Equipe comandada por Jair Ventura, o Vitória ocupa a 13ª posição da competição, com 33 pontos. Quatro vitórias e um aproveitamento de 40,0% seriam suficientes para manter a equipe na Série A.

Jogos restantes: Chapecoense, São Paulo, Corinthians, Athletico-PR, Coritiba, Fluminense, RB Bragantino, Internacional, Santos e Vasco.

Aproveitamento atual x aproveitamento necessário para os 45 pontos

• Botafogo — atual: 41,7% | necessário: 33,3%

• Vitória — atual: 39,3% | necessário: 40,0%

• Corinthians — atual: 38,1% | necessário: 43,3%

• Mirassol — atual: 38,1% | necessário: 43,3%

• Vasco — atual: 38,3% | necessário: 42,4%

• Grêmio — atual: 34,5% | necessário: 53,3%

• Internacional — atual: 33,3% | necessário: 56,6%

• Remo — atual: 27,4% | necessário: 73,3%

• Chapecoense — atual: 22,2% | necessário: 81,8%