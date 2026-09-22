Mesmo com o calendário do Brasileirão paralisado pela Data Fifa, os clubes envolvidos na luta contra o rebaixamento seguem sem relaxar. Sem rodadas da Série A para 16 dos 20 participantes até o início do próximo mês, as equipes ganharam tempo para treinamentos e folgas.

A dez rodadas do fim do campeonato, quem luta para não cair mira a marca dos 45 pontos. Chegar a essa quantidade não representa uma garantia de permanência, porém, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, quem fizer tal pontuação tem apenas 1,79% de probabilidade de rebaixamento. Com 44 pontos, o risco sobe para 7,29%. Com 43, vai a 20,47%.

Assim, de olho na tabela atual, considerando aproveitamentos atuais e aproveitamentos necessários , Botafogo e Vitória, 12º e 13º, respectivamente, aparecem em situação relativamente confortável. Um pouco abaixo, Corinthians, Mirassol e Vasco (tem 11 partidas a fazer, em razão de jogo atrasado contra a Chapecoense) ainda têm uma matemática confortável, mas dependem de uma melhora moderada.

Já dentro da zona de rebaixamento, Grêmio e Internacional vivem cenário diferente. Para alcançar os 45 pontos, as equipes precisam de um aproveitamento compatível com campanhas de classificação à Libertadores. No caso de Remo e Chapecoense (tem 11 partidas a fazer, em razão de jogo atrasado contra o Vasco), as contas já apontam para um cenário próximo do improvável, considerando o desempenho das equipes no Brasileirão.

Aproveitamento necessário para chegar aos 45 pontos

• Chapecoense — 81,8%

• Remo — 73,3%

• Internacional — 56,6%

• Grêmio — 53,3%

• Mirassol — 43,3%

• Corinthians — 43,3%

• Vasco — 42,4%

• Vitória — 40,0%

• Botafogo — 33,3%

Aproveitamento atual x aproveitamento necessário para os 45 pontos

• Botafogo — atual: 41,7% | necessário: 33,3%

• Vitória — atual: 39,3% | necessário: 40,0%

• Corinthians — atual: 38,1% | necessário: 43,3%

• Mirassol — atual: 38,1% | necessário: 43,3%

• Vasco — atual: 38,3% | necessário: 42,4%

• Grêmio — atual: 34,5% | necessário: 53,3%

• Internacional — atual: 33,3% | necessário: 56,6%

• Remo — atual: 27,4% | necessário: 73,3%

• Chapecoense — atual: 22,2% | necessário: 81,8%