A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) realizou nesta segunda-feira, 21, no Rio de Janeiro, nova reunião com clubes das Séries A e B e federações estaduais para valorizar as competições organizadas pela entidade. Ao fim do encontro, foram aprovadas mudanças que impactarão o Brasileirão nos próximos anos.

Entre as principais decisões estão a redução gradual do número de estrangeiros permitidos em súmula, a reformulação das listas de inscritos e a criação de uma nova grade de horários para as Séries A e B. As medidas passarão a ser implementadas a partir de 2027 e devem ser concluídas até 2030.

Menos estrangeiros em campo

A principal mudança aprovada pelos clubes prevê a redução do limite de estrangeiros relacionados por partida. Atualmente, cada equipe pode incluir até nove atletas não-brasileiros na súmula.

O novo projeto prevê oito estrangeiros em 2027, sete em 2028, seis em 2029 e cinco em 2030. Assim, retorna ao mesmo limite adotado até a temporada de 2022.

A proposta surgiu a partir de discussões conduzidas pelo Movimento dos Clubes Formadores. A ideia foi aprovada por ampla maioria, com apenas dois votos contrários.

Segundo estudo apresentado pela CBF Academy, a participação de estrangeiros acima de 23 anos na Série A passou de 7,8% dos minutos disputados em 2020 para 25% em 2026. No mesmo período, a participação de brasileiros sub-23 caiu de 28,3% para 11,5%.

Nova divisão das listas de inscritos

Os clubes também aprovaram mudanças no modelo de inscrição de atletas para o Campeonato Brasileiro. O limite total permanecerá em 50 jogadores, mas o elenco passará a ser dividido em listas.

Assim como atualmente, a Lista A será destinada a atletas acima de 23 anos, e a Lista B, reservada para jogadores sub-23. Até 2030, os clubes devem aumentar a participação de jogadores sub-23.

2027: 30 atletas acima de 23 anos e 20 sub-23;

2028: 29 atletas acima de 23 anos e 21 sub-23;

2029: 27 atletas acima de 23 anos e 23 sub-23;

2030: 25 atletas acima de 23 anos e 25 sub-23.

Brasileirão terá novos horários

Outra mudança aprovada foi a reformulação da grade de horários das Séries A e B. Na primeira divisão, o domingo passará a concentrar a maior parte das partidas do fim de semana, com os jogos das 16h voltando ao principal horário da competição.

Nos meios de semana, a quarta-feira será o principal dia. Assim, terá seis partidas concentradas na chamada “Super Quarta”.

Na Série B, o sábado passará a ser o principal dia da rodada. O horário das 18h será a principal janela da competição, com três partidas simultâneas. Durante a semana, os jogos ficarão concentrados em duas faixas: 19h30 e 21h, entre terça e quinta-feira.

O novo modelo também elimina algumas faixas consideradas problemáticas pela entidade. Os jogos das 19h em dias úteis deixarão de fazer parte da grade oficial, assim como as partidas disputadas aos domingos à noite.