A Comissão de Arbitragem da CBF admitiu erro no jogo Botafogo 1×1 RB Bragantino, pela pela 27ª rodada do Brasileirão, referente à aplicação do cartão vermelho para Wallace Yan após disputa de bola com o zagueiro Ferraresi, conforme relatório divulgado na última sexta-feira, 19.

Aos 43 minutos do primeiro tempo, quando o Massa Bruta vencia pela diferença mínima, o árbitro Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho foi chamado pelo VAR para analisar o lance. Na sequência, expulsou o atacante por interpretar agressão sem bola.

“Cartão vermelho incorretamente aplicado. O Jogador da equipe visitante está sendo bloqueado pelo adversário e só tenta se desvencilhar usando o braço de maneira ilegal contra o rosto do adversário, mas sem uso de força excessiva”, diz trecho da avaliação.

Na ocasião, Wallace fez ficou tão irritado com a punição, que foi do choro à provocação com a torcida botafoguense.

Após o empate entre as equipes, Vagner Mancini, técnico do RB Bragantino, já havia criticado a decisão da arbitragem: “Vi a imagem 25 vezes após a partida. Não tem nenhum toque no rosto do Ferraresi. Se tivesse, eu seria o primeiro a falar: ‘ele foi bem expulso’. Assim como eu já fiz em outras entrevistas.”