O técnico Renato Gaúcho se integrou à delegação do Grêmio na concentração no Rio de Janeiro. A equipe gaúcha finaliza a preparação para enfrentar o Botafogo nesta quarta-feira, 16, no Estádio Nilton Santos, em partida atrasada válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Como foi a chegada do treinador ao Rio de Janeiro

De acordo com informações divulgadas pelos canais oficiais do clube, o comandante cumprimentou jogadores e membros da comissão técnica logo após o desembarque na capital fluminense. Renato assumiu os trabalhos com o elenco para ajustar os detalhes finais do confronto fora de casa. Luiz Felipe Scolari, no entanto, será o treinador à beira do campo.

O que disse Renato Gaúcho aos jogadores

Em pronunciamento direcionado ao grupo e divulgado pelo clube, o treinador reforçou a necessidade de mobilização interna para a sequência da temporada.

“Energia positiva. Tenho certeza que esses números vão nos dar alegria. Juntos, unidos, em busca dos nossos objetivos”, afirmou Renato Gaúcho à TV oficial do clube.

Qual o cenário do confronto no Nilton Santos

O Tricolor entra em campo com a meta de somar pontos como visitante para se afastar da parte inferior da tabela do Brasileirão. O duelo atrasado diante dos cariocas marca o início do novo trabalho da comissão técnica na busca por regularidade na competição nacional.

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