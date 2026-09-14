Anunciado como novo técnico do Grêmio, Renato Gaúcho coleciona um vasto repertório de pérolas desde que pendurou as chuteiras e iniciou na atual função, em 2001, quando assumiu o Madureira para a disputa do Campeonato Carioca daquele ano.

Aos 64 anos, o treinador que foi o escolhido pelo Tricolor Gaúcho para subtituir Luís Castro, demitido depois da derrota para o Vasco, no fim de semana, inicia sua quinta passagem como treinador pelo clube.

Ídolo como jogador, Portaluppi conquistou uma Copa Libertadores (2017), uma Recopa Sul-Americana (2018), uma Copa do Brasil (2016), seis edições do Campeonato Gaúcho (2018, 2019, 2020, 2021, 2023 e 2024) e uma Recopa Gaúcha (2023), mas também reúne grandes momentos diante dos microfones

Ele estava livre no mercado desde julho, quando deixou o Vasco. No total, foram 543 jogos comandando o Grêmio, o técnico que mais vezes comandou o clube na história.

‘Vamos brincar no Brasileirão’

Finalista da Libertadores com o Fluminense em 2008, ano em que acabou derrotado pela LDU na final, nos pênaltis, Renato vivia um mau momento com a equipe carioca no Brasileirão, ocupando a última posição. Questionado se temia o rebaixamento, ele disse que, após conquistar o título do torneio sul-americano, o Tricolor Carioca apenas “brincaria” no Brasileirão.

Acabou demitido pouco depois, enquanto o Flu só escapou da degola na última rodada, e graças a uma arrancada improvável sob o comando de Cuca.

“A chance dessas equipes é dispararem agora. E não estão disparando tanto assim, não. Daqui a pouco o Fluminense vem com força total. Por que eu estou a cinco metros da próxima Libertadores do ano que vem, enquanto essas equipes que estão disputando o Campeonato Brasileiro estão a cinco mil quilômetros […]. Seremos campeões e depois vamos brincar no Brasileirão, a verdade é essa”, disse Renato.

‘Com R$ 200 milhões, até eu’

Em 2020, quando treinava o Grêmio, pediu para que críticos e torcedores direcionassem a cobrança por futebol bonito às equipes com maior poder de investimento, como Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras.

“Futebol bonito vocês têm que cobrar do Atlético-MG e do Flamengo. Essas são as duas equipes que têm a obrigação de apresentar futebol bonito, pelo que gastaram. Se um dia a diretoria do Grêmio falar: ‘Olha, Renato, você tem R$ 200 milhões para contratar’. Aí pode me cobrar futebol bonito. O Flamengo gastou quase R$ 200 milhões em contratações. Parabéns para a diretoria do Flamengo, que tem esse dinheiro e gastou muito bem. Armaram um time muito forte, então eles têm obrigação de ganhar, sim. E é a mesma coisa o Palmeiras.”

‘Até o Stevie Wonder’

Novamente no Grêmio, em 2016, questionado sobre a diferença entre treinadores europeus e brasileiros, Renato comparou os recursos dizendo que nomes como Pep Guardiola, José Mourinho e outros tinham trabalhos facilitados por altos investimentos. Sobrou até para o cantor e artista americano Stevie Wonder, que é cego.

“Tem treinadores lá fora que todo mundo elogia, por méritos. O Guardiola é um deles e o Mourinho é outro. Aí eu pergunto para você: alguém viu um dos dois em um grupo mais ou menos ou fraco? Eu queria estar no lugar deles, chegar em um clube e montar meu time, uma seleção praticamente. Aí ele é obrigado a dar resultado. Vocês veem o time do Guardiola e do Mourinho e falam ‘nossa que futebol bonito.’ Bom, ali até o Stevie Wonder. Quero ver vir trabalhar na dificuldade”.

‘É como andar de bicicleta…’

Ausente nas aulas para atualização do certificado exigido pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para exercer a profissão de treinador em dezembro de 2018, Renato deu uma resposta inusitada quando flagrado na praia de Ipanema com a filha, Carol Portaluppi. Para ele, “é como andar de bicicleta”.

“Quem precisa aprender, estuda, vai pra Europa… Quem não precisa, vai pra praia. Eu falo isso,e muitos criticaram. Disseram: estão trazendo um treinador que estava jogando futevôlei… Eu pergunto, e agora? E ai? Futebol é como andar de bicicleta. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai estudar”.

‘Mais fácil o mar secar’

Na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2018, o treinador abusou da ironia para dizer se temia uma queda à Série B. O Grêmio terminou na quarta colocação, classificado para a Libertadores.

“É mais fácil o mar secar. Risco tem até quando se joga na loto. O Grêmio classificará. Infelizmente, este é o preço que se paga por ganhar a Libertadores e disputar o Mundial”.

‘Melhor futebol do país’

Campeão da Copa do Brasil em 2016, do Gauchão e da Copa Libertadores em 2017, Renato passou a usar como um mantra a frase de que sua equipe praticava naquele momento “o melhor futebol do país”.

“O meu time é o melhor do Brasil. Tem equipes que jogam bem aqui, um jogo ou dois, mas o meu time joga o melhor futebol do país há dois anos e meio. O mole eu já corrigi e isso é fácil. Pronto. Mas o nosso futebol continua o mesmo. Se o Grêmio tivesse ganho o jogo no domingo, o Brasil todo falaria que jogamos o melhor futebol”.

Maior que CR7

Perto da final do Mundial de Clubes de 2017 contra o Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, o ex-atacante surpreendeu ao dizer que havia jogado mais do que o craque português, eleito por cinco vezes Bola de Ouro. A frase reverberou às portas da decisão, vencida pelos espanhóis.

“Queria ver o Cristiano Ronaldo jogar nos clubes onde eu joguei, com 3 ou 4 meses de salários atrasados, e ser campeão como eu fui”.

Falcão ou Renato?

Perguntado se havia jogado mais que Paulo Roberto Falcão, ídolo do Internacional, Renato não titubeou: “Com todo respeito ao Falcão, eu sou campeão do mundo. Um abraço”

Mais de 1000

Novamente no comando do Grêmio, o treinador contou uma história inusitada com Pelé. Segundo Renato, ele teria provocado o Rei do Futebol com o fato de já ter namorado mais de mil mulheres, número alusivo ao número de gols do Rei.

“Não deveria contar essa história sobre o Pelé, mas vou contar. Certa vez estávamos juntos em um programa de televisão e passou um gol dele. Ele me cutucou e disse: ‘viu só, Renato, mais de mil gols’. Eu respondi: ‘cada gol seu é uma mulher minha’. Só que o Pelé parou com mil e poucos gols, eu não”.

Zagueiro

Sobre possíveis namoros da filha Carol Portaluppi, o treinador disse fazer o estilo “linha dura” e ainda mandou um recado ao então meia Douglas, flagrado observando Carol após um jogo.

“Na minha época eu era atacante, hoje eu sou zagueiro. Pedradas todo mundo dá. Tem ele e mais um milhão dando pedradas”.

Carregando imagem 18 fotos 01 / 18 Renato Gaúcho.