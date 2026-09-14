O Grêmio acendeu o alerta na luta contra o rebaixamento no Brasileirão 2026. Após a derrota por 2 a 1 contra o Vasco, neste domingo, 12, o clube gaúcho estacionou na 16ª colocação, com 28 pontos, uma acima do Z-4. O revés diante do time carioca é o quarto da equipe tricolor nos últimos cinco jogos do Brasileirão.

A derrota contra o Vasco não apenas ligou o alerta, mas também colocou ponto final na passagem do técnico Luís Castro no Grêmio. Nas redes sociais, o treinador Renato Gaúcho se antecipou ao clube e anunciou seu retorno ao comando da equipe. Minutos depois, porém, o comandante de 64 anos apagou a postagem.

Neste momento, o Grêmio soma a mesma quantidade de pontos que Vasco e Internacional, que ocupam a 17ª e 18ª posição respectivamente. Apesar de ambos terem sete vitórias, o Cruzmaltino detém saldo de gols igual a -12, enquanto o Tricolor Gaúcho possui -7. O Colorado, por outro lado, está abaixo de ambos os clubes por ter uma vitória a menos (6), primeiro critério de desempate do Campeonato Brasileiro.

Calendário do Grêmio

Com apenas 12 jogos restantes no Brasileirão, o Grêmio precisa somar 17 pontos para chegar aos 45, pontuação considerada “segura” para evitar um rebaixamento. Para isso, o clube gaúcho precisa de, no mínimo, seis vitórias, ou cinco vitórias e dois ou mais empates.

Nas próximas cinco rodadas, o Grêmio faz dois jogos fora (Botafogo e Remo) e três em casa (Palmeiras, Internacional e Cruzeiro). Destes, o Glorioso, o Leão Azul e o Colorado também estão na luta contra o rebaixamento. O Verdão e a Raposa, por outro lado, brigam no topo da tabela.

Botafogo (fora) – 16/09/2026 – 21ª rodada (jogo atrasado)

Palmeiras (casa) – 20/09/2026 – 28ª rodada

Remo (fora) – 07/10/2026 – 29ª rodada

Internacional (casa) – 11/10/2026 – 30ª rodada

Cruzeiro (casa) – 31ª rodada*

Coritiba (fora) – 32ª rodada*

Athletico (casa) – 33ª rodada*

Flamengo (fora) – 34ª rodada*

Bahia (casa) – 35ª rodada*

Santos (fora) – 36ª rodada*

Corinthians (fora) – 37ª rodada*

Mirassol (casa) – 38ª rodada*

*Jogos ainda sem data marcada