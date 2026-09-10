A CBF anunciou, nesta quinta-feira, 10, o local da final única da Copa do Brasil. A partida será realizada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 6 de dezembro. O horário, contudo, ainda não foi divulgado pela entidade.

Um dos motivos pela escolha de Brasília como sede da final é a boa acessibilidade tanto aérea quanto rodoviária à cidade, segundo o ge. Outra razão gira em torno da rede hoteleira da capital federal. Desde 2020, o Estádio Mané Garrincha foi palco da Supercopa do Brasil em quatro ocasiões (2020, 2021, 2023 e 2026).

Data e local da final única da Copa do Brasil

Data: 6 de dezembro (domingo)

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

Mandos das semifinais

Antes do anúncio do local da grande decisão, a CBF definiu os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. No duelo entre Atlético-MG e Grêmio, a equipe mineira joga a volta em casa. No confronto entre Palmeiras e Vasco, o clube carioca decide a partida de volta em casa.

A data-base da ida das semifinais da Copa do Brasil é o dia 1º de novembro. A volta, por sua vez, tem o dia 8 de novembro como data-base.