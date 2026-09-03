As semifinais da Copa do Brasil estão quase definidas – e um montante valioso também. Com a classificação às semis, Atlético-MG, Palmeiras e Vasco garantiram uma premiação de R$ 9 milhões. Grêmio e Internacional decidem a última vaga nesta quinta-feira, 3, às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, após o empate sem gols na ida.

Antes das semifinais, os clubes já haviam garantido um montante de R$ 9 milhões. Na 5ª fase, a premiação dada aos times participantes foi de R$ 2 milhões. Nas oitavas de final, o prêmio foi de R$ 3 milhões. Nas quartas, o valor recebido foi de R$ 4 milhões.

Os finalistas da Copa do Brasil recebem, pelo menos, R$ 34 milhões de premiação. O vice-campeão fatura R$ 34 milhões, enquanto o finalista garante um montante de R$ 78 milhões.

Quartas da Copa do Brasil

Na última terça-feira, 1, o Atlético-MG superou o Cruzeiro, na Arena MRV, por 2 a 1 (3 a 2 no agregado), e eliminou o rival. Kaio Jorge abriu o placar para a Raposa, mas sofreu a virada com gols atleticanos de Victor Hugo e Fred. O Galo aguarda Grêmio ou Internacional na semifinal.

Na última quarta-feira, 2, a semifinal entre Palmeiras e Vasco foi definida. Após vencer a ida por 3 a 0, o Verdão empatou em 0 a 0 com o Santos, na Vila Belmiro, e eliminou o rival. O Cruzmaltino, por sua vez, venceu o Vitória por 2 a 0, no Barradão, garantiu um 3 a 0 no agregado e despachou o adversário.

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Premiação na Copa do Brasil