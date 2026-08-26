Cruzeiro e Atlético Mineiro empataram em 1 a 1, nesta terça-feira, 25, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Assim, a eliminatória será decidida na próxima semana, dia 1º, na Arena MRV, casa do Galo.

Quem vencer avança, enquanto um novo empate leva para os pênaltis a definição. Dessa maneira, para aquecer os motores de olho na partida de volta, PLACAR levantou o retrospecto do clássico mineiro em mata-mata.

Considerando finais de campeonato, decisões de turno, partidas classificatórias e confrontos eliminatórios em competições estaduais, regionais e nacionais, a equipe celeste acumula 25 classificações ou títulos conquistados sobre o rival, contra 20 do Atlético.

O clássico mineiro em duelos eliminatórios

Entre os resultados mais relevantes para o Cruzeiro estão as finais do Mineiro de 1967, 1972, 1990, 1998, 2004, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018, 2019 e 2026. Entram na conta também os êxitos sobre o Atlético na Sul-Minas de 2001 e 2002 e na Copa do Brasil de 2019 e de 2025.

Do lado alvinegro, pesam conquistas como as finais estaduais de 1976, 1985, 2000, 2007, 2013, 2017, 2022 e 2024. Além disso, o Galo venceu a decisão da Copa do Brasil de 2014, quando conquistou o torneio pela primeira vez.

Quando o recorte considera exclusivamente a Copa do Brasil, há equilíbrio. Antes do confronto atual, os rivais haviam se encontrado em duas oportunidades no torneio. O Alvinegro levou a melhor na final de 2014, enquanto a Raposa avançou nas quartas de final de 2019.

Retrospecto de Atlético x Cruzeiro em mata-matas

Cruzeiro 25 x 20 Atlético

1940 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro (jogo extra)

1954 – Atlético vence o Cruzeiro na final do 1º turno do Campeonato Mineiro

1954 – Cruzeiro vence o Atlético na final do 2º turno do Campeonato Mineiro

1954 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro

1956 – Atlético vence o Cruzeiro na final do 1º turno do Campeonato Mineiro (jogo extra)

1956 – Cruzeiro venceu o Atlético na final do Campeonato Mineiro (dividido)

1956 – Atlético venceu o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro (dividido)

1962 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro (jogo extra)

1967 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro (jogo extra)

1972 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro

1976 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro

1977 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro

1979 – Atlético vence o Cruzeiro na final do 1º Turno do Campeonato Mineiro

1983 – Atlético vence o Cruzeiro na decisão do ponto-extra p/ octogonal do Mineiro

1984 – Cruzeiro vence o Atlético na final do 2º turno do Campeonato Mineiro

1985 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro

1986 – Atlético elimina o Cruzeiro nas quartas-de-finais do Campeonato Brasileiro

1987 – Atlético vence o Cruzeiro na final do 1º Turno do Campeonato Mineiro

1987 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro

1990 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro

1993 – Atlético elimina o Cruzeiro da Copa Ouro

1998 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro

1999 – Cruzeiro elimina o Atlético na semi-final da Copa Centro-oeste

1999 – Atlético elimina o Cruzeiro nas quartas-de-finais do Campeonato Brasileiro

2000 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro

2001 – Cruzeiro elimina o Atlético na semifinal da Sul-Minas

2002 – Cruzeiro elimina o Atlético na semifinal da Sul-Minas

2004 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro

2005 – Cruzeiro elimina o Atlético na semifinal do Campeonato Mineiro

2006 – Cruzeiro elimina o Atlético na semifinal do Campeonato Mineiro

2007 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro

2008 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro

2009 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro

2011 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro

2013 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro

2014 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro

2014 – Atlético vence o Cruzeiro na final da Copa do Brasil

2015 – Atlético elimina o Cruzeiro na semifinal do Campeonato Mineiro

2017 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro

2018 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro

2019 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro

2019 – Cruzeiro elimina o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil

2022 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro

2024 – Atlético vence o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro

2025 – Cruzeiro elimina o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil

2026 – Cruzeiro vence o Atlético na final do Campeonato Mineiro