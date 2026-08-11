A CBF sorteou, na manhã desta terça-feira, 11, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Após o sorteio, ficaram definidos os seguintes duelos: Grêmio x Internacional; Cruzeiro x Atlético-MG; Vasco x Vitória; e Palmeiras x Santos. As partidas de ida acontecem na semana do dia 26 de agosto, enquanto a volta será realizada na semana do dia 2 de setembro.

O sorteio também definiu o chaveamento até a final da Copa do Brasil. Os vencedores de Grêmio x Internacional e Cruzeiro x Atlético-MG se enfrentam na semifinal, enquanto os vencedores de Vasco x Vitória e Palmeiras x Santos duelam na semifinal do outro lado da chave.

Além do chaveamento, os mandos de campo também foram definidos neste sorteio. Grêmio, Atlético-MG, Vitória e Santos jogam a partida de volta em casa.

A ida e a volta das semifinais estão previstas, respectivamente, para as semanas dos dias 1º de novembro e 13 do mesmo mês. A grande final, disputada em jogo único, acontecerá no dia 6 de dezembro.

Quartas de final da Copa do Brasil

Grêmio* x Internacional

Atlético-MG* x Cruzeiro

Vitória* x Vasco

Santos* x Palmeiras

*Times à esquerda jogam a volta em casa