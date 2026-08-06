O Vasco está nas quartas de final da Copa do Brasil. Em um clássico tenso disputado na noite desta quarta-feira (05) no Maracanã, o Cruzmaltino apostou na eficiência de seus contra-ataques para vencer o Fluminense por 3 a 1. Como o duelo de ida havia terminado empatado sem gols, a vitória garantiu a classificação vascaína e frustrou o desejo de revanche do Tricolor, que repete a eliminação sofrida para o rival na edição de 2025 do torneio.

Eficiência cruzmaltina e golaço de Brenner

O primeiro tempo foi marcado por muita transpiração e nervosismo. Logo aos cinco minutos, John Kennedy recebeu cartão amarelo por uma atitude destemperada, refletindo a tensão do jogo que valia a sobrevivência na competição. O Fluminense tentava propor o jogo, mas esbarrava na forte marcação adversária, enquanto o Vasco aguardava o momento certo para dar o bote.

A estratégia visitante foi recompensada aos 33 minutos: Brenner recebeu passe de costas entre as linhas de defesa, girou na entrada da área e acertou um chutaço no ângulo do goleiro Fábio, abrindo o placar com um golaço.

Pressão tricolor e o castigo no contra-ataque

Precisando do resultado, o Fluminense voltou do intervalo com uma postura mais agressiva. Logo aos três minutos da etapa final, Canobbio invadiu a área, cortou Robert Renan e carimbou a trave de Léo Jardim. No entanto, o ímpeto tricolor deixou espaços na defesa, um prato cheio para a velocidade vascaína. Aos oito minutos, Andrés Gómez puxou um contragolpe fulminante pela direita e cruzou na medida para Brenner, que completou de perna direita no cantinho, ampliando a vantagem e esfriando a reação dos mandantes.

Estrelas em campo e o golpe de misericórdia

Em uma tentativa desesperada de reverter o cenário, o técnico Luis Zubeldia promoveu uma substituição tripla, lançando Paulo Henrique Ganso, Hulk e Germán Cano a campo. A pressão aumentou e surtiu efeito aos 32 minutos, quando Hulk cruzou da direita e Martinelli, livre na área, diminuiu o placar. O gol incendiou o Maracanã e o Fluminense se lançou inteiro ao ataque nos longos minutos de acréscimo, rondando a área de Léo Jardim em busca do empate heroico. Porém, a exposição total cobrou seu preço no apagar das luzes. Após ter um gol de David anulado por impedimento aos 53, o Vasco deu números finais à partida no minuto seguinte: em novo contra-ataque letal, Adson cruzou rasteiro e Puma Rodríguez empurrou para as redes, selando o 3 a 1 e carimbando o passaporte cruzmaltino para as quartas de final.