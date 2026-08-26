O Mineirão foi palco de um duelo tenso e equilibrado na noite desta terça-feira (25). Diante de mais de 59 mil torcedores, Cruzeiro e Atlético Mineiro empataram em 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Após uma etapa inicial de muita marcação e poucas chances, o jogo pegou fogo no segundo tempo com um golaço de Arroyo para a Raposa e a resposta rápida de Lodi para o Galo, deixando a disputa pela classificação totalmente em aberto.

Primeiro tempo truncado e de muita transpiração

O clima de clássico se fez presente desde o apito inicial, refletindo-se em um jogo extremamente físico e travado no meio-campo. As duas equipes concentraram suas forças na marcação, resultando em uma partida picotada por faltas e paralisações. O nível de tensão foi tão alto que, logo nos primeiros minutos, o zagueiro Ruan, do Cruzeiro, precisou ser substituído por Vitão após acionar o protocolo de concussão devido a um choque pelo alto. Com a bola rolando, os goleiros Everson e Otávio foram meros espectadores. O Atlético-MG tentava explorar as bolas paradas com Bernard, enquanto o Cruzeiro buscava acelerar com Wesley, mas os erros de passe de ambos os lados impediram qualquer progressão ofensiva de maior perigo antes do intervalo.

Golaço, resposta rápida e tudo igual

O cenário mudou drasticamente na segunda etapa. Com as equipes mais dispostas a atacar, os espaços começaram a aparecer. Aos 15 minutos, a torcida cruzeirense explodiu: Matheus Pereira ajeitou a bola na entrada da área e Arroyo soltou uma verdadeira patada de perna canhota. O goleiro Everson ainda chegou a voar e tocar na bola, mas não conseguiu evitar o golaço que abriu o placar. A desvantagem acordou o Atlético-MG, que não demorou a reagir. Após ter um gol de Cuello anulado por impedimento aos 22 minutos, o Galo chegou ao empate logo na sequência. Aos 24, Cuello encontrou um belo passe em profundidade para Lodi no fundo da área. O lateral bateu sem ângulo, espremendo a bola entre o goleiro Otávio e a trave para decretar o 1 a 1.

Decisão em aberto para a volta

Nos minutos finais, o Cruzeiro tentou uma pressão derradeira empurrado por sua torcida, enquanto o Atlético-MG recuou para garantir o resultado. A Raposa quase marcou no último lance de perigo, já nos acréscimos, quando William pegou a sobra de um soco de Everson e bateu à direita do gol. Com o apito final, a definição do classificado ficou para a próxima terça-feira (1º), na Arena MRV. Quem vencer avança para enfrentar o ganhador do confronto entre Grêmio e Internacional na semifinal da competição.