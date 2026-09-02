O Santos busca uma virada histórica contra o Palmeiras para ir à semifinal da Copa do Brasil. O Peixe precisa vencer o Verdão nesta quarta-feira, 2, na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília), por, no mínimo, quatro gols de diferença, feito atingido apenas uma vez neste século, para avançar de fase de forma direta. Caso vença por três gols de diferença, o duelo será decidido na disputa de pênaltis.

“Vamos jogar para nos divertir. A responsabilidade é toda do segundo melhor time do país, que é o Palmeiras. A responsabilidade é deles e a gente vai se divertir quarta-feira na Vila. […] O futebol é isso, tem remontadas, jogos que vão acontecer o extraordinário. Quem sabe não pode acontecer. Nosso time tem potencial, e é um jogo que está 0 a 0”, disse Neymar, em entrevista à TV Globo, após a vitória contra o Corinthians no último domingo pelo Brasileirão.

Placar histórico no Clássico da Saudade

A única vez que o clube da Vila Belmiro superou o Palmeiras por, pelo menos, quatro gols de diferença neste século, foi em um Santos 5, Palmeiras 1, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2006.

Do lado santista, o zagueiro Luiz Alberto e o atacante Wellington Paulista marcaram dois gols cada, enquanto o atacante Jonas balançou a rede uma vez. O único tento palmeirense foi anotado pelo meia Juninho Paulista.

Além do placar elástico, a vitória do clube alvinegro encerrou uma sequência invicta de 11 jogos do Palmeiras no Brasileirão de 2006.

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Retrospecto de Santos x Palmeiras no século