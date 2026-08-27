O Palmeiras abriu larga vantagem no duelo contra o Santos pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2026. Nesta quarta-feira, 26, o Verdão venceu o Peixe por 3 a 0, pela ida do confronto.

Assim, o time da capital paulista pode até ser derrotado por dois gols de vantagem na partida de volta. O segundo jogo do confronto eliminatório acontece no próximo dia 2, na Vila Belmiro, quando o Alvinegro deve contar com Neymar.

Na história, este é o 16º confronto eliminatório (ou de final) do clássico. O Santos tem vantagem histórica, com oito classificações ou títulos, enquanto o Palmeiras levou a melhor em sete ocasiões.

Retrospecto de Palmeiras x Santos em mata-matas

Santos 8×7 Palmeiras

1959 – Palmeiras vence o Santos na final do Campeonato Paulista

1964 – Santos elimina o Palmeiras na semifinal do Campeonato Brasileiro

1965 – Santos elimina o Palmeiras na semifinal do Campeonato Brasileiro

1997 – Santos elimina o Palmeiras na semifinal do Rio-São Paulo

1998 – Palmeiras elimina o Santos na semifinal da Copa do Brasil

1999 – Palmeiras elimina o Santos na semifinal do Campeonato Paulista

2000 – Santos elimina o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista

2009 – Santos elimina o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista

2013 – Santos elimina o Palmeiras nas quartas de final do Campeonato Paulista

2015 – Santos vence o Palmeiras na final do Campeonato Paulista

2015 – Palmeiras vence o Santos na final da Copa do Brasil

2016 – Santos elimina o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista

2018 – Palmeiras elimina o Santos na semifinal do Campeonato Paulista

2020 – Palmeiras vence o Santos na final da Libertadores

2024 – Palmeiras vence o Santos na final do Campeonato Paulista