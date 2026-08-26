Neymar está fora do primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil. Embora tenha tido seu nome incluído pelo Santos na lista de relacionados para o clássico contra o Palmeiras nesta quarta-feira, 26, às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, o camisa 10 não atuará diante do arquirrival por dois motivos: o gramado sintético do estádio alviverde, que o jogador entende colocar em risco a sequência de sua carreira, e o fato de estar pendurado com dois cartões amarelos.

Caso fosse punido com mais uma advertência, ele ficaria de fora do decisivo confronto do dia 2 de setembro, na Vila Belmiro. Ainda não há confirmação se o atleta irá até São Paulo para acompanhar a partida, que acontece no dia do aniversário de 112 anos do Palmeiras.

A possibilidade de Neymar atuar foi alimentada pelo técnico Cuca após o empate por 1 a 1 contra o Mirassol, no último domingo, 23, pelo Campeonato Brasileiro. Questionado sobre o assunto, o comandante santista deixou o cenário em aberto e condicionou a presença a um diálogo com o jogador.

“Ainda não tenho uma resposta sobre isso, mas amanhã, na reapresentação, veremos como está o grupo todo. Vou conversar com ele e com o elenco para decidirmos o que fazer. O jogo contra o Palmeiras vai ser muito difícil, é um time muito bom, impossível negar o favoritismo deles. Mas vamos trabalhar para fazer o melhor possível na quarta-feira”, explicou.

Cuca tentou explicar a Neymar a importância de atuar mesmo diante do cenário desfavorável. O treinador argumentou que, diferentemente de outros pisos artificiais, o gramado do Palmeiras é mais macio e causa menos dores a atletas em recuperação ou com histórico de lesões.

Um funcionário do Santos ouvido pela reportagem de PLACAR confirmou que Neymar desejava jogar, mas pesou com o esfafe os dois motivos iniciais ao tomar a decisão de se preservar.

O mistério envolvendo a escalação do craque durou pouco e irritou Cuca. O Santos divulgou a lista oficial às 18h27 com Neymar entre os nomes. Dois minutos antes, contudo, o site ge havia publicado que o jogador não tinha viajado com a delegação para a capital e que a tendência era o corte da lista final.

O rápido vazamento é mais um episódio a gerar desconforto nos bastidores do clube. Há um mês, Neymar já havia se irritado após tornarem pública uma suposta cobrança ríspida do atacante aos jovens Gabriel Bontempo e João Ananias após o jogo contra a Chapecoense.

Na ocasião, o camisa 10 usou sua conta no Instagram para amenizar o caso, explicando que a cobrança por competitividade foi geral e negando que tenha sido direcionada apenas aos atletas da base.

Neymar atuou em sete partidas desde o seu retorno. Em cinco delas jogou durante os 90 minutos e, nas outras duas, por 45 minutos. O atacante marcou dois gols e distribuiu quatro assistências no período. Com ele em campo, o Peixe segue invicto: são três empates e quatro vitórias, com um aproveitamento de 66,6%.