O Palmeiras completou, nesta quarta-feira, 26, 112 anos de história. Ao longo de sua vida, o clube conquistou inúmeros títulos, incluindo três Libertadores e 12 taças do Brasileirão, e coleciona memórias inesquecíveis.

No dia do seu aniversário, inclusive, recebe o Santos pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira, 2, na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília).

PLACAR relembra 30 capas históricas do Verdão; confira.

O Palmeiras quebra um tabu: “Dá-lhe um porco!” – Capa da Revista PLACAR edição 859 – 10 de novembro 1986
São Marcos – Capa da Revista PLACAR edição 1264 – Novembro 2003
50 times do Palmeiras – Capa da Revista PLACAR edição 1152 - Alexandre Battibugli
Centenário Palmeiras – Capa da Revista PLACAR edição 1393 – Agosto 2014
Cara a cara: Tostão, Oldair, Samarone e Ademir da Guia – Capa da Revista PLACAR edição 40 – 18 de dezembro de 1970
Encontro de gerações – Capa da Revista PLACAR edição 1500 – Junho de 2023
As Bossas do Palmeiras – Capa da Revista PLACAR edição 109 – 14 de abril de 1972
Minelli descobre suas armas – Capa da Revista PLACAR edição 642 – 10 de setembro de 1982
Prazer, Endrick – Capa da Revista PLACAR edição 1484 – Fevereiro de 2022
O encontro da glória palmeirense – Capa da Revista PLACAR edição 664 – 11 de fevereiro de 1983
O Drama de César – Capa da Revista PLACAR edição 125 – 04 de agosto de 1972
O fator Alex – Capa da Revista PLACAR edição 1157 – Novembro de 1999
Guerra das estrelas – Capa da Revista PLACAR edição 1153 – Julho de 1999
É campeão – Capa da Revista PLACAR edição 130 – 08 de setembro de 1972
O Palmeiras mereceu – Capa da Revista PLACAR edição 146 – 29 de dezembro de 1972
O Palmeiras, 10 anos depois – Capa da Revista PLACAR edição 179 – 17 de agosto de 1973
As duas faces de Luís Pereira – Capa da Revista PLACAR edição 203 – 08 de fevereiro de 1974
Alex merece estátua – Capa da Revista PLACAR edição 1182 – 05 de junho de 2001
O carnaval do bicampeão – Capa da Revista PLACAR edição 206 – 01 de março de 1974
Um time dividido ao meio – Capa da Revista PLACAR edição 232 – 30 de agosto de 1974
Pode chamar de craque – Capa da Revista PLACAR edição 1516 – Outubro de 2024
É o verdão na rota do ouro – Capa da Revista PLACAR edição 559 – 30 de janeiro de 1981
Mania de verdão – Capa da Revista PLACAR edição 566 – 20 de março de 1981
A raiva palmeirense – Capa da Revista PLACAR edição 773 – 15 de março de 1985
As histórias de uma maravilhosa goleada – Capa da Revista PLACAR edição 846 – 11 de agosto de 1986
A volta do grande Palmeiras – Capa da Revista PLACAR edição 887 – 01 de junho de 1987
O futebol volta em grande estilo – Capa da Revista PLACAR edição 935 – 06 de maio de 1988
Quem precisa de Parmalat – Capa da Revista PLACAR edição 1198 – 25 de setembro de 2001
Palmeiras Bicampeão da Copa do Brasil – Capa da Revista PLACAR edição 1368
Forte López – Capa da Revista PLACAR edição 1529 – Novembro de 2025
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