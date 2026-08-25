Após o Manchester City subir a oferta, Allan deve deixar o Palmeiras para vestir a camisa do clube inglês. Segundo a ESPN, os Citizens fecharam a contratação do jovem de 22 anos por 40 milhões de euros (cerca de R$ 240 milhões).
Segundo dados do Transfermakt, esse valor coloca Allan como a terceira maior venda da história do Verdão, atrás apenas de Endrick, vendido ao Real Madrid por 47,5 milhões de euros (R$ 285 milhões) e Estêvão, vendido ao Chelsea por 45 milhões de euros (R$ 270 milhões). Vitor Reis e Gabriel Jesus fecham o top 5, que também se transferiram para o Manchester City.
A principal fonte de vendas do Palmeiras é a base. O top-10 é formado por nove atletas considerados Crias da Academia. O único nome formado fora do clube é Richard Rios, que foi formado no Flamengo.
Maiores vendas da história do Palmeiras
- Endrick – Real Madrid (47,5 milhões de euros)
- Estêvão – Chelsea (45 milhões de euros)
- Allan – Manchester City (40 milhões de euros)
- Vitor Reis – Manchester City (37 milhões de euros)
- Gabriel Jesus – Manchester City (32 milhões de euros)
- Richard Ríos – Benfica (27 milhões de euros)
- Luís Guilherme – West Ham (23 milhões de euros)
- Danilo – Nottingham Forest (20 milhões de euros)
- Artur – Zenit ( 15,00 milhões de euros)
- Kevin – Shakhtar Donetsk (14,80 milhões de euros)