Após o Manchester City subir a oferta, Allan deve deixar o Palmeiras para vestir a camisa do clube inglês. Segundo a ESPN, os Citizens fecharam a contratação do jovem de 22 anos por 40 milhões de euros (cerca de R$ 240 milhões).

Segundo dados do Transfermakt, esse valor coloca Allan como a terceira maior venda da história do Verdão, atrás apenas de Endrick, vendido ao Real Madrid por 47,5 milhões de euros (R$ 285 milhões) e Estêvão, vendido ao Chelsea por 45 milhões de euros (R$ 270 milhões). Vitor Reis e Gabriel Jesus fecham o top 5, que também se transferiram para o Manchester City.

A principal fonte de vendas do Palmeiras é a base. O top-10 é formado por nove atletas considerados Crias da Academia. O único nome formado fora do clube é Richard Rios, que foi formado no Flamengo.

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Maiores vendas da história do Palmeiras

  1. Endrick – Real Madrid (47,5 milhões de euros)
  2. Estêvão – Chelsea (45 milhões de euros)
  3. Allan – Manchester City (40 milhões de euros)
  4. Vitor Reis – Manchester City (37 milhões de euros)
  5. Gabriel Jesus – Manchester City (32 milhões de euros)
  6. Richard Ríos – Benfica (27 milhões de euros)
  7. Luís Guilherme – West Ham (23 milhões de euros)
  8. Danilo – Nottingham Forest (20 milhões de euros)
  9. Artur – Zenit ( 15,00 milhões de euros)
  10. Kevin – Shakhtar Donetsk  (14,80 milhões de euros)