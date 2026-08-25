O Palmeiras anunciou, nesta terça-feira, 25, a contratação do goleiro Bruno Bertinato, ex-Portuguesa. O jogador de 28 anos realizou exames médicos e assinou contrato com o clube até o fim de 2026.

“Estou muito impressionado com esse primeiro contato. É uma estrutura maravilhosa, com profissionais maravilhosos também, todos muito receptivos. Estou muito feliz e muito honrado. Quando o maior clube do Brasil vem atrás de você, a única reação possível é ficar muito feliz e muito honrado”, disse Bertinato, em nota publicada pelo Palmeiras.

Quem é Bruno Bertinato?

Formado nas categorias de base do Coritiba e com passagem pelas seleções de base do Brasil, Bruno Bertinato passou anos defendendo o Coxa. Em 2019, o goleiro foi vendido ao Venezia, da Itália, onde se profissionalizou. Por lá, o arqueiro também defendeu o Calcio Lecco 19 e o Vis Pesaro, ambas passagens por empréstimo.

“Fiz minha base inteira no Coritiba, estive ali por dez ou 11 anos. Com 20 anos, fiz minha transferência para a Itália, onde joguei por seis anos. Depois disso, decidi que era a hora de voltar para o Brasil”, revelou Bertinato, em nota publicada pelo Palmeiras.

Em dezembro de 2024, Bertinato retornou ao Brasil para defender a Portuguesa. No final de 2025, inclusive, o goleiro teve uma curta passagem pelo Mirassol. Após isso, voltou para a Lusa.

Na Portuguesa, Bertinato vinha sendo um dos destaques na temporada, sobretudo no Paulistão. Neste ano, o goleiro acumula 27 partidas: 15 na Série D, nove no Campeonato Paulista e três na Copa do Brasil.