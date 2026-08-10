O Palmeiras, líder do Brasileirão, é o grande favorito a levantar a taça no final da competição. Segundo o Uol, o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), atualizou as chances de título e rebaixamento do campeonato nesta segunda-feira, 10, após o fim da 22ª rodada.

Mesmo com o empate contra o Internacional, por 0 a 0, o Palmeiras segue como o grande favorito a vencer o torneio. Segundo o estudo, o Verdão tem 60% de chance de levantar o Trideca campeoanto. O Flamengo, vice-líder, tem 25% de chance, enquanto o Athletic-PR, aparece com 11,7% em 3º.

Times com mais chance de título:

Palmeiras: 60,1%

Flamengo: 25%

Athletico: 11,7%

Cruzeiro: 0,69%

Fluminense: 0,65%

Corinthians: 0,53%

Bragantino: 0,43%

Botafogo: 0,33%

Bahia: 0,28%

Atlético-MG: 0,21%

Chances de rebaixamento

Por outro lado, na outra ponta da tabela, o estudo aponta Santos e Vasco como dois dos quatro times com maior probabilidade de serem rebaixados no fim do ano. Enquanto o Peixe tem 52,5% de chance de cair, o Vasco fica um pouco à frente, com 47%.

Com mais probabilidade de irem a segunda divisão apenas Chapecoense, com 99,29%, e Remo, com 57,1%, apareceme atrás da dupla sudestina. As únicas três equipes sem chance de serem rebaixadas são as três primeiras colocadas: Palmeiras, Flamengo e Athletico-PR.

Times com mais chance de rebaixamento:

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