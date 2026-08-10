O Palmeiras, líder do Brasileirão, é o grande favorito a levantar a taça no final da competição. Segundo o Uol, o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), atualizou as chances de título e rebaixamento do campeonato nesta segunda-feira, 10, após o fim da 22ª rodada.
Mesmo com o empate contra o Internacional, por 0 a 0, o Palmeiras segue como o grande favorito a vencer o torneio. Segundo o estudo, o Verdão tem 60% de chance de levantar o Trideca campeoanto. O Flamengo, vice-líder, tem 25% de chance, enquanto o Athletic-PR, aparece com 11,7% em 3º.
Times com mais chance de título:
- Palmeiras: 60,1%
- Flamengo: 25%
- Athletico: 11,7%
- Cruzeiro: 0,69%
- Fluminense: 0,65%
- Corinthians: 0,53%
- Bragantino: 0,43%
- Botafogo: 0,33%
- Bahia: 0,28%
- Atlético-MG: 0,21%
Chances de rebaixamento
Por outro lado, na outra ponta da tabela, o estudo aponta Santos e Vasco como dois dos quatro times com maior probabilidade de serem rebaixados no fim do ano. Enquanto o Peixe tem 52,5% de chance de cair, o Vasco fica um pouco à frente, com 47%.
Com mais probabilidade de irem a segunda divisão apenas Chapecoense, com 99,29%, e Remo, com 57,1%, apareceme atrás da dupla sudestina. As únicas três equipes sem chance de serem rebaixadas são as três primeiras colocadas: Palmeiras, Flamengo e Athletico-PR.
Times com mais chance de rebaixamento:
- Chapecoense: 99,29%
- Remo: 57,1%
- Santos: 52,5%
- Vasco: 47%
- Internacional: 40,3%
- Mirassol: 32,2%
- Grêmio: 24,3%
- Vitória: 18,2%
- São Paulo: 15%
- Coritiba: 4,2%
- Atlético-MG: 2,7%
- Botafogo: 2,5%
- Bragantino: 1,8%
- Bahia: 0,95%
- Corinthians: 0,81%
- Cruzeiro: 0,80%
- Fluminense: 0,27%