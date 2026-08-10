O Palmeiras, líder do Brasileirão, é o grande favorito a levantar a taça no final da competição. Segundo o Uol, o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), atualizou as chances de título e rebaixamento do campeonato nesta segunda-feira, 10, após o fim da 22ª rodada.

Mesmo com o empate contra o Internacional, por 0 a 0, o Palmeiras segue como o grande favorito a vencer o torneio. Segundo o estudo, o Verdão tem 60% de chance de levantar o Trideca campeoanto. O Flamengo, vice-líder, tem 25% de chance, enquanto o Athletic-PR, aparece com 11,7% em 3º.

Times com mais chance de título:

  • Palmeiras: 60,1%
  • Flamengo: 25%
  • Athletico: 11,7%
  • Cruzeiro: 0,69%
  • Fluminense: 0,65%
  • Corinthians: 0,53%
  • Bragantino: 0,43%
  • Botafogo: 0,33%
  • Bahia: 0,28%
  • Atlético-MG: 0,21%

Chances de rebaixamento

Jogadores do Santos no duelo contra o Botafogo - Raul Baretta/ Santos FC

Jogadores do Santos no duelo contra o Botafogo – Raul Baretta/ Santos FC

Por outro lado, na outra ponta da tabela, o estudo aponta Santos e Vasco como dois dos quatro times com maior probabilidade de serem rebaixados no fim do ano. Enquanto o Peixe tem 52,5% de chance de cair, o Vasco fica um pouco à frente, com 47%.

Com mais probabilidade de irem a segunda divisão apenas Chapecoense, com 99,29%, e Remo, com 57,1%, apareceme atrás da dupla sudestina. As únicas três equipes sem chance de serem rebaixadas são as três primeiras colocadas: Palmeiras, Flamengo e Athletico-PR.

Times com mais chance de rebaixamento:

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  • Chapecoense: 99,29%
  • Remo: 57,1%
  • Santos: 52,5%
  • Vasco: 47%
  • Internacional: 40,3%
  • Mirassol: 32,2%
  • Grêmio: 24,3%
  • Vitória: 18,2%
  • São Paulo: 15%
  • Coritiba: 4,2%
  • Atlético-MG: 2,7%
  • Botafogo: 2,5%
  • Bragantino: 1,8%
  • Bahia: 0,95%
  • Corinthians: 0,81%
  • Cruzeiro: 0,80%
  • Fluminense: 0,27%