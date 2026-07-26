No último sábado, 25, Neymar balançou as redes duas vezes no empate do Santos em 2 a 2 contra a Chapecoense, na Vila Belmiro. No entanto, relatos compartilhados na mídia deram conta de que o craque teria passado o tom ao cobrar os jovens Gabriel Bontempo e João Ananias.

Hoje, 26, o camisa 10 santista usou os stories do Instagram para desmentir essa versão: “Estou vendo que estão saindo algumas coisas sobre que cobrei os jovens dentro do vestiário, totalmente mentira”, garantiu. “Quem passou isso, por favor, não faça isso, não minta, pode perguntar para quem quiser, foi uma cobrança para o time, conversamos, eu, Lucas [Veríssimo], Arão, Gabi, todos falamos ali… Brazão… E a gente se cobrou, obviamente, porque somos competitivos e queremos ganhar, vencer. Mas não teve cobrança aos jovens. Isso não vou aceitar, essas mentiras.”

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Para Neymar, episódios como não têm nada demais. “Se tiver que cobrar dentro do vestiário, independentemente de quem seja, é normal de um grupo que quer vencer.”

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Ausência sem autorização

Já neste domingo, após se reapresentar com o elenco no CT Rei Pelé para atividade regenerativas, o meia-atacante tomou café, tirou fotos e deixou o local sem autorização, segundo setoristas do Globo Esporte.

A publicação, inclusive, ressalta que o ato conflituou com o planejamento da comissão técnica do Peixe e deixou membros da diretoria que apuravam a suposta bronca nos jovens, sem resposta.

Na próxima terça-feira, 28, o Santos recebe o Universidad Central da Venezuela, às 21h30, na Vila Belmiro. A equipe, que goleou os venezuelanos por 4 a 1 no primeiro jogo, pode perder por até dois gols de diferença que, ainda assim, avança de fase.

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