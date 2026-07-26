O atacante Kazuyoshi ‘Kazu’ Miura, com passagens por Santos e Palmeiras, fez história novamente no último sábado, 25. Aos 59 anos de idade, ele marcou um gol que contribuiu para a goleada de 7 a 0 do Fukushima United sobre o Iwaki Furukawa, assegurando a classificação da equipe para a Copa do Imperador, o principal torneio eliminatório do futebol japonês.
Gol histórico e longevidade
Kazu Miura balançou as redes no segundo tempo, completando um cruzamento rasteiro para fazer o quinto gol da partida. Este foi o seu primeiro gol pelo Fukushima United, equipe da terceira divisão japonesa, e também o primeiro tento anotado pelo jogador desde 2022, quando atuava pelo Suzuka Point Getters.
Conhecido como ‘King Kazu‘, ele é amplamente reconhecido como o jogador profissional mais velho em atividade no mundo, desafiando as expectativas sobre a longevidade no esporte.
Trajetória no futebol brasileiro
Antes de consolidar sua carreira no Japão, Kazu Miura teve uma passagem marcante pelo futebol brasileiro entre o final dos anos 1980 e o início dos anos 1990. Ele vestiu as camisas de diversos clubes, incluindo Juventus-SP, Santos, Palmeiras, Matsubara-PR, Coritiba, CRB e XV de Piracicaba. A passagem pelo Santos é uma das mais lembradas no Brasil, onde iniciou a jornada profissional, em 1986.