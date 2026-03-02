A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) publicou um novo ranking com os melhores times do mundo nos últimos cinco anos. A lista surpreende e inclui a dupla Flamengo e Palmeiras dentro do top 5 – na frente de equipes tradicionais do futebol europeu, enquanto o Real Madrid lidera de forma isolada.

A lista é encabeçada por Real Madrid, seguido por Manchester City e justamente o Flamengo, que fecha os três melhores colocados. Na sequência aparece o PSG e o Palmeiras, que fecha o top 5 do ranking. A publicação da IFFHS considera 2021 a 2025 como período de análise.

A dupla brasileira aparece acima de gigantes do futebol europeu, como Bayern de Munique, Barcelona e Liverpool. A lista considera a performance das equipes nos principais campeonatos.

Nos últimos anos, o Flamengo sagrou-se campeão 10 vezes: 2x Libertadores, 2x Copas do Brasil, 2x Supercopas, 1x Brasileirão e 3x Carioca. Já o Palmeiras foi campeão 8 vezes durante o período: 1x Libertadores, 1x Recopa, 1x Supercopa, 2x Brasileirão e 3x Paulistão.

Fora do top 10, outros times brasileiros também apareceram no ranking. O Atlético Mineiro ficou na 14ª posição e o Fluminense na 18ª.

Ranking de melhores clubes do mundo

1) Real Madrid – 1753 ptos

2) Manchester City – 1605 ptos

3) Flamengo – 1536 ptos

4) Paris Saint-Germain – 1470 ptos

5) Palmeiras – 1449 ptos

6) Bayern de Munique – 1433 ptos

7) Inter de Milão – 1430 ptos

8) Chelsea – 1334 ptos

9) Barcelona – 1332 ptos

10) Liverpool – 1265 ptos